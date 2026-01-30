  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бурмистров о «Бентли»: «Мечта детства. Бензинчика чуть больше кушает, чем большинство автомобилей – 632 лошади. Но ничего критичного. После нее успокоился в плане машин»
11

Бурмистров о «Бентли»: «Мечта детства. Бензинчика чуть больше кушает, чем большинство автомобилей – 632 лошади. Но ничего критичного. После нее успокоился в плане машин»

Александр Бурмистров рассказал о своем «Бентли».

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров рассказал, почему приобрел автомобиль «Бентли».

– Перед матчами «Шанхайских Драконов» на парковке «СКА-Арены» я часто вижу зеленый «Бентли» с казанскими номерам. Кажется, я знаю его владельца.

– Да, моя.

– Зачем такая дорогущая и прожорливая машина?

– Это мечта. Мечта детства. Когда игрался в машинки, в моем «гараже» среди прочих были «Феррари», «Ламборджини» и «Бентли».

«Бентли» мне нравился настолько, что еще в детстве поставил себе задачу купить, когда вырасту, такую настоящую.

И в 2020-м, когда появилась такая возможность, я махнул рукой: «Один раз живу» – и взял.

– Считали, сколько в год тратите на ее обслуживание?

– Ничего особенного, поверьте. Бензинчика чуть больше, конечно, кушает, чем большинство автомобилей – 632 лошади все-таки. Но ничего критичного.

Я в целом не так много на ней езжу. В Казани все рядом, живу близко к арене. В Москве, когда за «Спартак» выступал, квартировал прямо за «Мегаспортом».

За весь сезон тогда раза четыре сел за руль – когда в «Лужники» нужно было ехать на тренировку. Все остальное время – пешком.

Если хотел в центр, прыгал в метро или брал желтое такси. В условиях московских пробок получалось гораздо быстрее. В Питере на «СКА-Арену» езжу, но мы от нее тоже недалеко живем.

– Выходит, статус вашего «Бентли» – «шоб была».

– Ну да. После нее, кстати, я успокоился в плане автомобилей. Сейчас жена в основном ездит на «Бентли», ей нравится, – сказал Александр Бурмистров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
logoАлександр Бурмистров
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
я думаю каждый мужчина хотел бы иметь хорошую машину, только не всегда желания совпадают с возможностью,у него мечта сбылась.
Ответ AlexFirs60
я думаю каждый мужчина хотел бы иметь хорошую машину, только не всегда желания совпадают с возможностью,у него мечта сбылась.
Панарин о лодке мечтает, надо узнать, удалось ли взять
Ответ Ko Vi
Панарин о лодке мечтает, надо узнать, удалось ли взять
подлодной?
И в плане хоккея успокоился)
Ответ Alexey Alexeev
И в плане хоккея успокоился)
Причём ещё лет так в 23-24
Совсем чуть-чуть больше кушает
Всяко лучше чем спускать бабло на бухло,наркоту и девушек легкого поведения.
А мы мечтали в детстве о других вещах. Кто то хотел стать космонавтом , а кто то о мире во всём мире(((
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем