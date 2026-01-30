Бурмистров о «Бентли»: «Мечта детства. Бензинчика чуть больше кушает, чем большинство автомобилей – 632 лошади. Но ничего критичного. После нее успокоился в плане машин»

Александр Бурмистров рассказал о своем «Бентли».

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров рассказал, почему приобрел автомобиль «Бентли».

– Перед матчами «Шанхайских Драконов» на парковке «СКА-Арены» я часто вижу зеленый «Бентли» с казанскими номерам. Кажется, я знаю его владельца.

– Да, моя.

– Зачем такая дорогущая и прожорливая машина?

– Это мечта. Мечта детства. Когда игрался в машинки, в моем «гараже» среди прочих были «Феррари», «Ламборджини» и «Бентли».

«Бентли» мне нравился настолько, что еще в детстве поставил себе задачу купить, когда вырасту, такую настоящую.

И в 2020-м, когда появилась такая возможность, я махнул рукой: «Один раз живу» – и взял.

– Считали, сколько в год тратите на ее обслуживание?

– Ничего особенного, поверьте. Бензинчика чуть больше, конечно, кушает, чем большинство автомобилей – 632 лошади все-таки. Но ничего критичного.

Я в целом не так много на ней езжу. В Казани все рядом, живу близко к арене. В Москве, когда за «Спартак» выступал, квартировал прямо за «Мегаспортом».

За весь сезон тогда раза четыре сел за руль – когда в «Лужники» нужно было ехать на тренировку. Все остальное время – пешком.

Если хотел в центр, прыгал в метро или брал желтое такси. В условиях московских пробок получалось гораздо быстрее. В Питере на «СКА-Арену» езжу, но мы от нее тоже недалеко живем.

– Выходит, статус вашего «Бентли» – «шоб была».

– Ну да. После нее, кстати, я успокоился в плане автомобилей. Сейчас жена в основном ездит на «Бентли», ей нравится, – сказал Александр Бурмистров.