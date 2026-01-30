Рябыкин о споре в минском «Динамо» из-за Спунера: «У него есть определенная репутация. Спронг набрал очко, но «Автомобилист» крупно проиграл. Реакция тренера становится понятной»

Дмитрий Рябыкин оценил ситуацию в минском «Динамо» из-за Райана Спунера.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин выразил мнение по поводу ситуации в минском «Динамо».

Ранее после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) главный тренер команды Дмитрий Квартальнов оценил переход нападающего Райана Спунера : «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо ». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты».

Генеральный менеджер клуба Олег Антоненко прокомментировал высказывание тренера следующим образом : «Агентским историям положен конец. Тренер хотел Данилу Квартальнова, но клуб взял Спунера – это эффективнее подписания племянника».

– Вы на чьей стороне – тренера Квартальнова или менеджмента?

– Думаю, в клубе сами во всем разберутся. Но у тренеров всегда есть определенная солидарность.

– Какая?

– В нашем хоккее есть категория хоккеистов – в частности легионеров, которым в контрактах прописаны бонусы за определенные личные достижения.

И тут для тренеров – самый тонкий момент: как перевести личную мотивацию таких хоккеистов в командный результат?

Тот же Спунер – забивной игрок, но у него есть определенная репутация, в клубах он не задерживается.

Или вот еще один пример – Спронг. После спорной ситуации в ЦСКА он оказался в «Автомобилисте». Вчера в Хабаровске набрал очередное очко, но при этом его команда крупно проиграла.

Ситуацию в Минске можно рассматривать именно под этим углом. И тогда реакция тренера становится понятной, – сказал Рябыкин.

«Всем этим агентским историям давно положен конец». В Минске полыхнуло из-за трансфера Спунера