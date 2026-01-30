  • Спортс
  Рябыкин о споре в минском «Динамо» из-за Спунера: «У него есть определенная репутация. Спронг набрал очко, но «Автомобилист» крупно проиграл. Реакция тренера становится понятной»
6

Рябыкин о споре в минском «Динамо» из-за Спунера: «У него есть определенная репутация. Спронг набрал очко, но «Автомобилист» крупно проиграл. Реакция тренера становится понятной»

Дмитрий Рябыкин оценил ситуацию в минском «Динамо» из-за Райана Спунера.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин выразил мнение по поводу ситуации в минском «Динамо».

Ранее после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) главный тренер команды Дмитрий Квартальнов оценил переход нападающего Райана Спунера: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты».

Генеральный менеджер клуба Олег Антоненко прокомментировал высказывание тренера следующим образом: «Агентским историям положен конец. Тренер хотел Данилу Квартальнова, но клуб взял Спунера – это эффективнее подписания племянника».

– Вы на чьей стороне – тренера Квартальнова или менеджмента?

– Думаю, в клубе сами во всем разберутся. Но у тренеров всегда есть определенная солидарность.

– Какая?

– В нашем хоккее есть категория хоккеистов – в частности легионеров, которым в контрактах прописаны бонусы за определенные личные достижения.

И тут для тренеров – самый тонкий момент: как перевести личную мотивацию таких хоккеистов в командный результат?

Тот же Спунер – забивной игрок, но у него есть определенная репутация, в клубах он не задерживается.

Или вот еще один пример – Спронг. После спорной ситуации в ЦСКА он оказался в «Автомобилисте». Вчера в Хабаровске набрал очередное очко, но при этом его команда крупно проиграла.

Ситуацию в Минске можно рассматривать именно под этим углом. И тогда реакция тренера становится понятной, – сказал Рябыкин.

«Всем этим агентским историям давно положен конец». В Минске полыхнуло из-за трансфера Спунера

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спронг лучший по игре в автомобилисте прямо сейчас. С Амуром он попал в две штанги создал кучу моментов для партнером. Давайте без этого, если бы не спронг, этот заварухинский хоккей невозможно было бы смотреть от слова совсем
Ответ chto s licom?
Спронг лучший по игре в автомобилисте прямо сейчас. С Амуром он попал в две штанги создал кучу моментов для партнером. Давайте без этого, если бы не спронг, этот заварухинский хоккей невозможно было бы смотреть от слова совсем
Если бы со Спронгом в звене играли люди с более прямыми руками результат для автомобилиста был бы более благоприятным
Ответ chto s licom?
Спронг лучший по игре в автомобилисте прямо сейчас. С Амуром он попал в две штанги создал кучу моментов для партнером. Давайте без этого, если бы не спронг, этот заварухинский хоккей невозможно было бы смотреть от слова совсем
Согласен полностью. Там Заварухина надо гнать. Человек просто в зоне комфорта. С топовым бюджетом, ареной и городом. Один раз за 5 лет полуфинал, как-то маловато
Нихфига не понял, при чем здесь Спронг? Я конечно реже смотрю игры Западной конференции, и не мне рассуждать о ситуации в армейском клубе. Но, кто смотрит игры с участием <А>, думаю ни у кого не поднимется рука написать, что Даниэль играет ради личных результатов? Пока, что видим, очень командный игрок, и не чужда ему игра с партнерами. Может и еще круче был, возможно, имей и других партнеров по звену. Здесь Заварухину еще есть время для ротаций.
Не трож, мое самосознанье!
Спронг же один играет, Голышев, к примеру, мимо проходил
