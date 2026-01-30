Роман Ротенберг: «Лучше смотреть Олимпиаду, чем задавать вопросы искусственному интеллекту. Мы должны изучать мировые стандарты и работу в разных странах»

Роман Ротенберг: лучше смотреть Олимпиаду, чем задавать вопросы ИИ.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мыслями относительно показа Олимпиады-2026 в России.

Олимпийские игры в Италии покажет онлайн-кинотеатр Okko.

«Для саморазвития, на мой взгляд, лучше смотреть Олимпиаду, чем задавать вопросы искусственному интеллекту. Для креатива, шуток – возможно, ИИ и подходит, но с точки зрения развития и правильного формирования идей мы должны изучать мировые стандарты и то, как работают в разных странах.

Поэтому, конечно, при возможности будем смотреть Олимпийские игры. Когда есть время – это действительно интересно.

Что касается фаворитов, я даже не хочу об этом говорить – с этой позиции мне это неинтересно. Для меня все равны. Мне важнее наблюдать, как игрок выполняет тот или иной элемент: например, как делает «улитку» или как бросает. Кто именно этот игрок – вторично.

Гораздо важнее подход и образовательная составляющая. Мне интересно следить за тем, как развивается мировой хоккей в целом, чтобы мы могли перенимать отдельные элементы.

Например, взять какой-то бросок – как победный гол Тейджа Томпсона в финале, где он здорово исполнил определенную технику. Мы разобрали этот бросок, включили его в упражнения – и наши дети повторяют его по восемь–девять лет.

В результате, когда наш десятилетний парень выйдет играть в финале, он, возможно, сможет забить даже лучше, чем это происходит сейчас. В этом и заключается смысл просмотра и развития», – сказал Роман Ротенберг

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо.