  В Грозном откроется ледовая арена «Ахмат» – там появится команда ВХЛ или МХЛ. Фисенко сказал: «На Кавказе хоккей имеет большие перспективы»
В августе в Грозном откроется ледовая арена «Ахмат» на 500 зрителей с возможностью увеличения до 1000.

«В августе этого года мы планируем открыть первую в нашем регионе ледовую арену, где будут проводиться соревнования федерального уровня.

Проект занимает площадь около 15 тысяч кв. метров и включает два хоккейных катка для тренировок и игр, а также трибуны для зрителей на 500 мест с возможностью увеличения до 1 000. На данный момент завершено около 55% строительных работ», – сказал вице-премьер правительства и министр региона по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.

Как пишет ТАСС, проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Кавказском инвестиционном форуме между региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и Фондом «Газпром социальные инициативы».

«Этот проект имеет большое значение для развития спортивной инфраструктуры в Чеченской Республике. Он создаст современные условия для занятий хоккеем, фигурным катанием и массовым катанием, поможет подготовить детские и юношеские команды, а также сборные», – сказал Кадыров.

Техническое оснащение ледовой арены соответствует требованиям МХЛ и ВХЛ.

«Уверен, что на Кавказе хоккей имеет большие перспективы. Сейчас ребятам приходится уезжать в другие регионы для занятия хоккеем на более на высоком уровне.

А с открытием арены мы можем рассчитывать на то, что таланты смогут раскрываться дома. Это будет не просто спортивная секция: ребята получат образование, а еще начнут развиваться не только как спортсмены, но и как личности.

Уверен, что мы найдем взаимовыгодные варианты сотрудничества с партнерами и спонсорами.

В Грозном появится команда, которая будет играть в одной из российских лиг», – сказал вице-президент Федерации хоккея Чеченской Республики Михаил Фисенко, являющийся хоккеистом «Ак Барса».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
Раз в пять лет примерно с начала 2000-х я слышу о перспективах хоккея на Кавказе. До сих пор из напоминаний о кавказском хоккее - нападающий Гимбатов с 0 шайб в КХЛ и недавно дебютировавший вратарь Дагестанский. Дагестанский - это фамилия.
Ответ Hola Hola
Раз в пять лет примерно с начала 2000-х я слышу о перспективах хоккея на Кавказе. До сих пор из напоминаний о кавказском хоккее - нападающий Гимбатов с 0 шайб в КХЛ и недавно дебютировавший вратарь Дагестанский. Дагестанский - это фамилия.
Ну на самом деле был хоккеист Аслан Раисов, и он прям родом из Грозного, и вроде даже чуть успел в КХЛ отыграть.
Ответ Hola Hola
Раз в пять лет примерно с начала 2000-х я слышу о перспективах хоккея на Кавказе. До сих пор из напоминаний о кавказском хоккее - нападающий Гимбатов с 0 шайб в КХЛ и недавно дебютировавший вратарь Дагестанский. Дагестанский - это фамилия.
Был чеченец в динамо. Даже сверкнул немного
А тренером будет заслуженный тренер России, мастер всех видов спорта внеземного класса - Адам Кадыров.
Ответ Алексей Мишин
А тренером будет заслуженный тренер России, мастер всех видов спорта внеземного класса - Адам Кадыров.
Не успеет, надо же ещё принять участие в гонках на выживание, ралли Шёлковый путь и НАСКАР (если допустят).
Ответ Алексей Мишин
А тренером будет заслуженный тренер России, мастер всех видов спорта внеземного класса - Адам Кадыров.
медаль ему за это,а лутше две
На кой чёрт вообще на Кавказе хоккей нужен? У нас полно регионов в России: в центральной части, на севере, за Уралом в Сибири, где хоккей реально любят, но там условий нет никаких. Зачем на юге хоккей развивать, кому он там нужен?
Ответ Петрович
На кой чёрт вообще на Кавказе хоккей нужен? У нас полно регионов в России: в центральной части, на севере, за Уралом в Сибири, где хоккей реально любят, но там условий нет никаких. Зачем на юге хоккей развивать, кому он там нужен?
НУ как почему, Фисенко так сказал, в новости же написано
Ответ Петрович
На кой чёрт вообще на Кавказе хоккей нужен? У нас полно регионов в России: в центральной части, на севере, за Уралом в Сибири, где хоккей реально любят, но там условий нет никаких. Зачем на юге хоккей развивать, кому он там нужен?
а почему не нужен? Ну давайте в Якутии запретим в футбол играть? Нахрена он им там нужен? Есть люди, которым интересны разные виды спорта, и это странно, что ради этого кто-то куда-то должен переезжать, оставлять семью, друзей. Ладно если речь о каком-то серфинге. Но во всех остальных случаях человечество научилась создавать комфортные для себя условия.
Не МХЛ, а ММА
Ответ Shamarin
Не МХЛ, а ММА
В круге вбрасывания кинул через бедро 🤼
Бред вообще пусть там лучше открывают больше дворцов самбо, греко-римской борьбой, дзюдо, бокс. Им такие виды спорта интересны, там и спонсоры на это найдутся. Хоккей там точно популярным не будет. Лучше строить новые ледовые дворцы в Ханты Мансийске, Новокузнецке, Ижевске, Тюмени там у хоккея больше перспектив. И регионы эти надо развивать...
Ответ Kenshin
Бред вообще пусть там лучше открывают больше дворцов самбо, греко-римской борьбой, дзюдо, бокс. Им такие виды спорта интересны, там и спонсоры на это найдутся. Хоккей там точно популярным не будет. Лучше строить новые ледовые дворцы в Ханты Мансийске, Новокузнецке, Ижевске, Тюмени там у хоккея больше перспектив. И регионы эти надо развивать...
Зачем излишне продвигать бойцовские виды спорта в данном регионе? Мало агрессии там? Лучше уж действительно культивировать хоккей, а еще лучше шахматы или плавание, например.
Ответ pazo
Зачем излишне продвигать бойцовские виды спорта в данном регионе? Мало агрессии там? Лучше уж действительно культивировать хоккей, а еще лучше шахматы или плавание, например.
Ну у них это популярно, почему нет, что плохого? На самом деле всë зависит от самой культуры в регионе, спорт тут не при чем. Это просто соревнования.
У них же в шортах нельзя! 🙂
Ответ Дандрей
У них же в шортах нельзя! 🙂
Ну ноги то прикрыты
Не далёк тот день когда мы увидим, на ледовой арене "Ахмат", массовую драку между чеченскими и дагестанскими хоккеистами. Не далек тот день когда мы увидим сб.Россию с Великолепной пятеркой из "Ахмата"! А этот Великий Перл: "Судья продажная, ...все чатыри". Ждем!
Это сколько придется извиняться за забитые шайбы этому новому клубу ?
