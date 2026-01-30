В Грозном откроется ледовая арена «Ахмат» – там появится команда ВХЛ или МХЛ. Фисенко сказал: «На Кавказе хоккей имеет большие перспективы»

В Грозном откроется ледовая арена «Ахмат».

В августе в Грозном откроется ледовая арена «Ахмат» на 500 зрителей с возможностью увеличения до 1000.

«В августе этого года мы планируем открыть первую в нашем регионе ледовую арену, где будут проводиться соревнования федерального уровня.

Проект занимает площадь около 15 тысяч кв. метров и включает два хоккейных катка для тренировок и игр, а также трибуны для зрителей на 500 мест с возможностью увеличения до 1 000. На данный момент завершено около 55% строительных работ», – сказал вице-премьер правительства и министр региона по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.

Как пишет ТАСС, проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Кавказском инвестиционном форуме между региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и Фондом «Газпром социальные инициативы».

«Этот проект имеет большое значение для развития спортивной инфраструктуры в Чеченской Республике. Он создаст современные условия для занятий хоккеем, фигурным катанием и массовым катанием, поможет подготовить детские и юношеские команды, а также сборные», – сказал Кадыров.

Техническое оснащение ледовой арены соответствует требованиям МХЛ и ВХЛ.

«Уверен, что на Кавказе хоккей имеет большие перспективы. Сейчас ребятам приходится уезжать в другие регионы для занятия хоккеем на более на высоком уровне.

А с открытием арены мы можем рассчитывать на то, что таланты смогут раскрываться дома. Это будет не просто спортивная секция: ребята получат образование, а еще начнут развиваться не только как спортсмены, но и как личности.

Уверен, что мы найдем взаимовыгодные варианты сотрудничества с партнерами и спонсорами.

В Грозном появится команда, которая будет играть в одной из российских лиг», – сказал вице-президент Федерации хоккея Чеченской Республики Михаил Фисенко, являющийся хоккеистом «Ак Барса ».