  • Агент Бабаев: «22 команды – очень мало для КХЛ. Большое количество игр между собой проводят одни и те же соперники. 26-28 клубов – это намного интереснее»
14

Шуми Бабаев предложил увеличить количество клубов в КХЛ.

Агент Шуми Бабаев предложить увеличить количество клубов в КХЛ.

«Посмотрите, что в дедлайн сделал «Адмирал». Это показатель того, что они больше ни на что не претендуют? Они однозначно выключили себя из борьбы за плей-офф. Хотя у «Адмирала» была хорошая ситуация, большой запас игр, много матчей дома. Для меня удивительно, как они провели трансферную кампанию.

То же самое касается «Барыса». Если они ни на что не рассчитывают, а похоже, что так и есть, то можно было продать или обменять этих игроков. По игрокам там были большие запросы. Так что многие клубы непонятно провели дедлайн, но им виднее.

Думаю, что проблема – это легионеры, которые не соответствуют уровню КХЛ. Как я говорил, что надо было оставить лимит в трех легионеров и еще двух сделать по специальному обоснованию, что это должны быть топовые игроки. Сейчас мы видим, что эти легионеры занимают места русских ребят. В дедлайн все пытались искать иностранцев.

И еще 22 команды – это очень мало для КХЛ, и большое количество игр одни и те же соперники проводят между собой. Но лига сейчас все равно все приводит в порядок. Надеюсь, что одну-две команды запустят в КХЛ. Время не самое легкое, но как ситуация стабилизируется, появятся еще клубы.

Если будет 26-28 команд в КХЛ – это будет намного интереснее», – сказал Шуми Бабаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
14 комментариев
Конечно надо меньше легионеров, чтоб своих клиентов было легче пристраивать и больше клубов для этого же
Для начала надо вернуть Новокузнецк и Пермь. Игроков хватит, последнее время молодёжь запросто вливается в основу КХЛ.
Ответ
А как же Ханты?
Ответ
Там надо смотреть, пойдут ли люди. Всё-таки есть исторически более хоккейные города типа Ижевска, Саратова, Воскресенска итд
Вопрос в деньгах. Хорошо если 22 останется.
Естественно)) чем больше клубов, тем больше своих клиентов можно пристроить))
Интереса к регулярке практически нет, почти все команды выходят в ПО
Смысл Барысу отдавать своих лидеров? Закончили борьбу в этом сезоне, начнут в следующем. Или вы предлагаете каждый год менять состав? Ну тогда всегда будут заканчивать борьбу к февралю. Барысу наоборот нужно сохранить лидеров + укрепить состав и снова в бой.
Адмирал начудил. Зачем-то уволили хорошего тренера Тамбиева. Отдали Гутика. Браташа назначили не сразу. Там как раз был перерыв на сборную, а потом ещё недели две Гизатулин работал. Видимо решение по Тамбиеву было на эмоциях, замену не подготавливали.
Время не самое легкое, но как ситуация стабилизируется, появятся еще клубы.
--------------------------
Да главное, чтобы нелегкое время закончилось. А то уже поднадоело чет.
Эт че за мув на двух специальных? Типо трех средних берём но если привезём двух кросби то они не считаются?
Ответ
как у АПЛ в футболе? хорошая стата в регулярке НХЛ/кубке Стэнли + за сборную = "терапевтическое исключение". ну, можно было бы попробовать разок другой, наверное.
Кто играть то в этих командах будет. Или из КХЛ делать ВХЛ 2.0? Уровень лиги и так падает с каждым годом
