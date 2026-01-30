Агент Бабаев: «22 команды – очень мало для КХЛ. Большое количество игр между собой проводят одни и те же соперники. 26-28 клубов – это намного интереснее»

Шуми Бабаев предложил увеличить количество клубов в КХЛ.

Агент Шуми Бабаев предложить увеличить количество клубов в КХЛ.

«Посмотрите, что в дедлайн сделал «Адмирал ». Это показатель того, что они больше ни на что не претендуют? Они однозначно выключили себя из борьбы за плей-офф. Хотя у «Адмирала» была хорошая ситуация, большой запас игр, много матчей дома. Для меня удивительно, как они провели трансферную кампанию.

То же самое касается «Барыса ». Если они ни на что не рассчитывают, а похоже, что так и есть, то можно было продать или обменять этих игроков. По игрокам там были большие запросы. Так что многие клубы непонятно провели дедлайн, но им виднее.

Думаю, что проблема – это легионеры, которые не соответствуют уровню КХЛ. Как я говорил, что надо было оставить лимит в трех легионеров и еще двух сделать по специальному обоснованию, что это должны быть топовые игроки. Сейчас мы видим, что эти легионеры занимают места русских ребят. В дедлайн все пытались искать иностранцев.

И еще 22 команды – это очень мало для КХЛ, и большое количество игр одни и те же соперники проводят между собой. Но лига сейчас все равно все приводит в порядок. Надеюсь, что одну-две команды запустят в КХЛ. Время не самое легкое, но как ситуация стабилизируется, появятся еще клубы.

Если будет 26-28 команд в КХЛ – это будет намного интереснее», – сказал Шуми Бабаев.