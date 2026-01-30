Шабанов сделал передачу в матче с «Рейнджерс» при наименьшем игровом времени в сезоне – 07:59. Форвард набрал 16 очков в 39 играх сезона
Максим Шабанов сделал передачу в матче c «Рейнджерс».
Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).
Он вернулся в состав команды, оставшись в запасе в прошлой игре с нью-йоркцами (5:2) на домашней площадке.
Шабанов сделал голевую передачу и провел на льду 07:59 – его минимальное игровое время в этом сезоне.
Форвард также получил «плюс 1» за полезность и нанес два броска по воротам.
В этом сезоне Шабанов имеет в активе 16 (4+12) очков при полезности «минус 4» в 39 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
В индивидуальной игре у Шабанова вообще ничего не получается в NHL... Ни проходов в зону атаки, ни обыгрыша 1 в 1, ни убойных бросков, ни... А без шайбы вообще полный ноль.
Айлендерс надо менять Шабанова. Новый контракт они ему все равно не предложат. Да и Шабанов не будет подписывать новый контракт с Айлендерс.