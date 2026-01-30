Тренер «Шанхая» Лав приглашен на Матч звезд. Он 8 дней работает в КХЛ
Либор Шулак и Митч Лав примут участие в Матче звезд КХЛ.
Защитник «Адмирала» Либор Шулак и главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав примут участие в Фонбет Матче звезд КХЛ.
Нападающий «Спартака» Адам Ружичка пропустит мероприятие – его в составе команды KHL World Stars заменит Шулак.
Жерара Галлана, покинувшего «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья, заменит действующий тренер «Драконов» Митч Лав. Канадский специалист начал работу с клубом 22 января.
Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Соответственно, World Stars должен тренировать иностранец, а их в лиге всего двое – Лав да Хартли. И если Боб выбил у Локо поездку домой на время паузы (вполне допускаю), то других вариантов и нет, получается))