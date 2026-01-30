31

Тренер «Шанхая» Лав приглашен на Матч звезд. Он 8 дней работает в КХЛ

Либор Шулак и Митч Лав примут участие в Матче звезд КХЛ.

Защитник «Адмирала» Либор Шулак и главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав примут участие в Фонбет Матче звезд КХЛ.

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка пропустит мероприятие – его в составе команды KHL World Stars заменит Шулак.

Жерара Галлана, покинувшего «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья, заменит действующий тренер «Драконов» Митч Лав. Канадский специалист начал работу с клубом 22 января.

Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
И там вручат "тренер года"
Сами своё КХЛ ни во что не ставят
Хахахаха Хахахаха 😆
К нам ИНОСТРАНЕЦ приехал!
Сюрреализм высшей степени.
Ну хоть таким способом решили подогреть интерес к этому убогому событию. Прошлую новость про матч звёзд откоментил 1 человек.
Там РоРо летит на матч звёзд, подождите ещё, сейчас нас заипут и матчем и звёздами и великими достижениями))))
Лучше бы Люзенкова из Сибири позвали, из такого дерьма команду тащит))
Представьте ценность такого матча звезд в глазах лава.
Забавно конечно, но как будто никто не обращает внимание, что тренеров старались подбирать по тому же принципу, что и составы

Соответственно, World Stars должен тренировать иностранец, а их в лиге всего двое – Лав да Хартли. И если Боб выбил у Локо поездку домой на время паузы (вполне допускаю), то других вариантов и нет, получается))
А Ги Буше из Авангарда?
Он домой улетит в перерыв.
Ждём «восторженных» комментариев от Шавы!)
