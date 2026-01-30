«Ротенберг – системный и требовательный тренер, просит выполнять его установки. Любит свою работу, отличный мотиватор». Ахияров о тренере «России 25»

Тимур Ахияров: Ротенберг – системный и требовательный тренер.

Защитник «Сибири » Тимур Ахияров поделился мнением о Романе Ротенберге , с которым он работал в сборной «России 25» на Кубке Первого канала.

– По ходу сезона вы съездили в сборную России на Кубок Первого канала. Как восприняли вызов?

– Сборная – это всегда круто, поэтому воспринял с положительной стороны. К этому вызову я был готов.

– Каким вам показался главный тренер Роман Ротенберг?

– Я работал с ним еще в прошлом сезоне. Роман Борисович – системный и требовательный тренер, который просит выполнять его установки. Как и многие специалисты, он любит свою работу.

– Пошутить может?

– Он любит это делать. Роман Борисович – отличный мотиватор.

– Вместе с ним вы сходили на балет. Часто ли удается посещать такие места?

– Мне нравится ходить в театр, правда, удается это не так часто. Хорошо, что Роман Борисович всех собрал на балет – нам очень понравилось, – сказал Тимур Ахияров .