«Ротенберг – системный и требовательный тренер, просит выполнять его установки. Любит свою работу, отличный мотиватор». Ахияров о тренере «России 25»
Защитник «Сибири» Тимур Ахияров поделился мнением о Романе Ротенберге, с которым он работал в сборной «России 25» на Кубке Первого канала.
– По ходу сезона вы съездили в сборную России на Кубок Первого канала. Как восприняли вызов?
– Сборная – это всегда круто, поэтому воспринял с положительной стороны. К этому вызову я был готов.
– Каким вам показался главный тренер Роман Ротенберг?
– Я работал с ним еще в прошлом сезоне. Роман Борисович – системный и требовательный тренер, который просит выполнять его установки. Как и многие специалисты, он любит свою работу.
– Пошутить может?
– Он любит это делать. Роман Борисович – отличный мотиватор.
– Вместе с ним вы сходили на балет. Часто ли удается посещать такие места?
– Мне нравится ходить в театр, правда, удается это не так часто. Хорошо, что Роман Борисович всех собрал на балет – нам очень понравилось, – сказал Тимур Ахияров.
