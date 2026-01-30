  • Спортс
  • «Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы дать Панарину 3-летний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год. «Кэпиталс» – среди фаворитов на сделку
«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы предложить контракт Артемию Панарину.

«Вашингтон», «Лос-Анджелес» и «Каролина» являются главным претендентами на приобретение 34-летнего нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Контракт хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Клуб из Нью-Йорка не продлит соглашение с форвардом, который хотел бы обмена в другой клуб при условии подписания нового договора.

Считается, что «Кэпиталс» и «Кингс» готовы предложить россиянину контракт на три года с зарплатой около 12 миллионов долларов в год. При этом хоккеист рассчитывает на четырехлетний договор с зарплатой 11 миллионов долларов за сезон.

«Рейнджерс» надеются оформить обмен Панарина до начала паузы на Олимпиаду.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
Зачём Панарину Вашингтон? После ухода Овечкина, команда выпадет из инфополя, и вернётся на дно НХЛ, где была до его прихода
Ответ mantruck
Зачём Панарину Вашингтон? После ухода Овечкина, команда выпадет из инфополя, и вернётся на дно НХЛ, где была до его прихода
Конешн, в торонтайке многим лучше: всегда в ж##е, но зато всегда в инфо поле))
Ответ Максим Кочетков
Конешн, в торонтайке многим лучше: всегда в ж##е, но зато всегда в инфо поле))
ахахах в яблочко
"Алиса...скажи в какой клуб хочет перейти Панарин ?".....Алиса " Звучит трек..."Меж нами памяти туман ты как во сне...ты как во сне наверно только Вашингтон поможет мне...поможет мне" )
Ответ Hopheyeveryday Kos
"Алиса...скажи в какой клуб хочет перейти Панарин ?".....Алиса " Звучит трек..."Меж нами памяти туман ты как во сне...ты как во сне наверно только Вашингтон поможет мне...поможет мне" )
Шутка была бы смешнее, если бы ответила Алиса Знарок.
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Шутка была бы смешнее, если бы ответила Алиса Знарок.
Я туда и имел ввиду, ибо совпадает )
Не понимаю, почему бы Панарину сейчас не сходить до конца сезона в контендер, попытаться взять кубок. А летом уже спокойно подписаться, вариантов будет вагон )
Ответ SuperDubina
Не понимаю, почему бы Панарину сейчас не сходить до конца сезона в контендер, попытаться взять кубок. А летом уже спокойно подписаться, вариантов будет вагон )
Во-во! Повторить путь Маршанда! Надеюсь хлебушек пойдет по этому пути!
Ответ SuperDubina
Не понимаю, почему бы Панарину сейчас не сходить до конца сезона в контендер, попытаться взять кубок. А летом уже спокойно подписаться, вариантов будет вагон )
Потому что он не хочет ещё раз проходить через свободного агента, в прошлый раз сильно стрессанул
а на РМНБ пишут, что "хайли анлайкли".
Ответ Изя Рабинович
а на РМНБ пишут, что "хайли анлайкли".
С Хайли Анлайкли по итогу могут и остаться, кто бы он не был.
Выглядит как полный бред и для Панарина, и для "Вашингтона".

Единственная возможная причина такого предложения для "Кэпиталс" просматривается только в шапочке из фольги: позвать Артемия, чтобы убедить Ови остаться поиграть с другом еще сезон-другой.

Зачем Панарину переезжать в "Вашингтон", где в ближайшие год-два будут обкатывать молодежь (Протас-младший, Кристалл и Хатсон), претендуя максимум на второй раунд?

Похоже на активность менеджмента "Кэпс" ради активности, чтобы в конце сезона Крис Патрик сказал: "Ну, вы же видели, мы пытались выменять Панарина, а не просто сидели на попе ровно, пока команда шла на дно".
Ответ Максим Федер
Выглядит как полный бред и для Панарина, и для "Вашингтона". Единственная возможная причина такого предложения для "Кэпиталс" просматривается только в шапочке из фольги: позвать Артемия, чтобы убедить Ови остаться поиграть с другом еще сезон-другой. Зачем Панарину переезжать в "Вашингтон", где в ближайшие год-два будут обкатывать молодежь (Протас-младший, Кристалл и Хатсон), претендуя максимум на второй раунд? Похоже на активность менеджмента "Кэпс" ради активности, чтобы в конце сезона Крис Патрик сказал: "Ну, вы же видели, мы пытались выменять Панарина, а не просто сидели на попе ровно, пока команда шла на дно".
Два левых края так себе поиграют вместе))) Их даже в большинство не поставишь нормально.
Ответ Максим Федер
Выглядит как полный бред и для Панарина, и для "Вашингтона". Единственная возможная причина такого предложения для "Кэпиталс" просматривается только в шапочке из фольги: позвать Артемия, чтобы убедить Ови остаться поиграть с другом еще сезон-другой. Зачем Панарину переезжать в "Вашингтон", где в ближайшие год-два будут обкатывать молодежь (Протас-младший, Кристалл и Хатсон), претендуя максимум на второй раунд? Похоже на активность менеджмента "Кэпс" ради активности, чтобы в конце сезона Крис Патрик сказал: "Ну, вы же видели, мы пытались выменять Панарина, а не просто сидели на попе ровно, пока команда шла на дно".
Панарин разве друг у Ови?
Сан-Хосе на 3 года было бы куда интересней.
Ответ buffalo69m
Сан-Хосе на 3 года было бы куда интересней.
да у акул итак все норм
Вы про чашку говорите... А он сам про чашку хоть слово сказал? Ему надо стабильность, контракт по дольше, который он будет отрабатывать.
Он в рейнджерс даже, когда узнал, что продлевать не будут, что сказал? Пока что я здесь и буду отрабатывать контракт.
мало 3 года. Тёме надо на Маршанда смотреть и просить 5-6 лет. Мб даже по 10, но больше срок.
Ответ Алексaндр Молодкин
мало 3 года. Тёме надо на Маршанда смотреть и просить 5-6 лет. Мб даже по 10, но больше срок.
Так Маршанд несгибаемый кубковый боец, с 2 бидонами и 2 финалами, который самому черту под кожу залезет. Панарин конечно техничнее, но не духовитый и злой, может потеряться в жёсткой рубке за КС, было уже не раз такое, когда менты сливали вчистую
Ответ Алексaндр Молодкин
мало 3 года. Тёме надо на Маршанда смотреть и просить 5-6 лет. Мб даже по 10, но больше срок.
Кадри вон сколько отсыпали и на сколько лет, хотя он на франчайз вообще ни разу не тянет.. Панарин может требовать на долгий срок, приводя такие примеры, со статой у него проблем нет.
На хрена Вашингтону Панарин, когда нужен хороший центр.. Два)). Да он и сам, не пойдет.
Ответ Khrom-1970
На хрена Вашингтону Панарин, когда нужен хороший центр.. Два)). Да он и сам, не пойдет.
Центр и защитник
Ответ NACfoRekcuF
Центр и защитник
И Чикрана обменять)).
Со стороны Панарина сейчас нужно выбирать деньги или Чашка. Вашик и ЛА это про деньги
Ответ Сергей Швалев
Со стороны Панарина сейчас нужно выбирать деньги или Чашка. Вашик и ЛА это про деньги
Деньги гарантированы, а вот выиграет чашку или нет неизвестно
Ответ Сергей Швалев
Со стороны Панарина сейчас нужно выбирать деньги или Чашка. Вашик и ЛА это про деньги
за чашкой он может пойти в 40, как Бурк, подписавшись за еду в контендер. А пока дают бабло, надо рвать.
