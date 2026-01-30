«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы дать Панарину 3-летний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год. «Кэпиталс» – среди фаворитов на сделку

«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы предложить контракт Артемию Панарину.

«Вашингтон », «Лос-Анджелес » и «Каролина » являются главным претендентами на приобретение 34-летнего нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина .

Контракт хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Клуб из Нью-Йорка не продлит соглашение с форвардом, который хотел бы обмена в другой клуб при условии подписания нового договора.

Считается, что «Кэпиталс» и «Кингс» готовы предложить россиянину контракт на три года с зарплатой около 12 миллионов долларов в год. При этом хоккеист рассчитывает на четырехлетний договор с зарплатой 11 миллионов долларов за сезон.

«Рейнджерс » надеются оформить обмен Панарина до начала паузы на Олимпиаду.