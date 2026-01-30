«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы дать Панарину 3-летний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год. «Кэпиталс» – среди фаворитов на сделку
«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы предложить контракт Артемию Панарину.
«Вашингтон», «Лос-Анджелес» и «Каролина» являются главным претендентами на приобретение 34-летнего нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Контракт хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.
Клуб из Нью-Йорка не продлит соглашение с форвардом, который хотел бы обмена в другой клуб при условии подписания нового договора.
Считается, что «Кэпиталс» и «Кингс» готовы предложить россиянину контракт на три года с зарплатой около 12 миллионов долларов в год. При этом хоккеист рассчитывает на четырехлетний договор с зарплатой 11 миллионов долларов за сезон.
«Рейнджерс» надеются оформить обмен Панарина до начала паузы на Олимпиаду.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
Единственная возможная причина такого предложения для "Кэпиталс" просматривается только в шапочке из фольги: позвать Артемия, чтобы убедить Ови остаться поиграть с другом еще сезон-другой.
Зачем Панарину переезжать в "Вашингтон", где в ближайшие год-два будут обкатывать молодежь (Протас-младший, Кристалл и Хатсон), претендуя максимум на второй раунд?
Похоже на активность менеджмента "Кэпс" ради активности, чтобы в конце сезона Крис Патрик сказал: "Ну, вы же видели, мы пытались выменять Панарина, а не просто сидели на попе ровно, пока команда шла на дно".
Он в рейнджерс даже, когда узнал, что продлевать не будут, что сказал? Пока что я здесь и буду отрабатывать контракт.