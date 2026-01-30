  • Спортс
  • Ротенберг о том, была бы Россия фаворитом ОИ-2026: «Мы лучшая сборная в истории мирового хоккея. Конкуренты могут рассказывать что угодно, но факты говорят сами за себя»
102

Роман Ротенберг: Россия – лучшая сборная в истории хоккея.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос, являлась бы сборная России фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Турнир с участием хоккеистов НХЛ пройдет с 11 по 22 февраля в Милане. Россия отстранена от участия в международных соревнованиях.

«Конечно, наша сборная всегда фаворит – так было и так будет всю жизнь, потому что мы лучшая сборная в истории мирового хоккея: и по количеству олимпийских медалей, и по количеству медалей чемпионатов мира, и по юношеским Олимпиадам, и по юношеским чемпионатам мира, и по количеству звёзд.

Это факт, что бы ни говорили наши конкуренты. Они могут рассказывать все что угодно, но факты говорят сами за себя.

Конечно, мы фавориты. Конечно, мы боролись бы только за золото на Олимпийских играх», – сказал Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
102 комментария
ЧМ: Канада 28 16 9, Россия + СССР 27 10 10
Олимпиада: Канада 9 4 3, Россия + СССР 9 3 2
Пу-пу-пу
Фактам плевать на Ротенберга
Ответ Влад Безруков
А сколько у Канады побед на Приз Известий?
Ответ Влад Безруков
сколько у Канады Кубков Первого канала?????
Так пятница же ребят. Ромочка уже прилично нажрался. А еще только время обеда. Ждем что там из перлов будет к вечеру.
Ответ SlanselaP
К вечеру будет торжественно откупорена ещё одна Финляндия
Ему нажираться не надо,он с рождения такой
Забавно, что его факты - вранье, в которое он сам ошалело верит.
Какие факты? Что руководит ей псевдотренер?
Он всерьез считает медали Олимпиад, на которые не ездили канадские звезды НХЛ, зато СССР отправлял сильнейших под видом любителей?
Что такое юношеские олимпиады, я вообще не в курсе.
Медали на ЧМ - Канада 53 медали (28-16-9), Россия+СССР 47 медалей (27-10-10). А есть еще Швеция, у которой 49 медалей (11-19-19). Ну как можно так напрямую лгать людям?
а где Вы видели честных олигархов? мажор просто издевается над простым населением страны, извращается и наслаждается райской жизнью
Справедливости ради, СССР впервые поехал только на 21й чемпионат, в 1954 году, то есть в двадцати вообще не участвовали и медалей брать не могли)
Какие факты? Одна победа на Кубке Канады в 1981-м?
1972 часть серии в Канаде, там без шансов разобрали канадцев.
какие еще факты? на турнирах с равноценными составами Россия побеждала только два раза в 21-м веке - на ЧМ-2008 и ЧМ-2009, зато мы все помним обсеры на ОИ в 2010 и 2014, на ЧМ-2015, 2016. на ОИ-2002 и 2006 результаты получше (и не было визгов про красную машину). про ОИ-2018 вспоминать как-то и неуместно, уровень соперников все видели. ощущение что у Ромы в голове ИИ-генератор случайных фраз
Мне интересно, как все забыли ОИ 2022)) Ехали с помпой, действующие чемпионы олимпиады, очень хотели взять 10е олимпийское золото. Собрали снова сильнейший состав из КХЛ, проиграли в группе чехам, в полуфинале по буллитам одолели шведов, в финале слили финнам.
Остальные страны уже завидуют, что у нас есть Ротенберг!
Турин 2006 - 4 место
Ванкувер 2010 - 1/4
Сочи 2014 - 1/4
Пхенчхан 2018 - еле-еле вытянули победу над немцами
Пекин 2022 - безвариантное поражение от Финляндии
Очень обидный Турин… так проиграть умудриться надо было
За 50 лет с участием всех сильнейших СССР-РФ выигран единственный турнир СССР Кубок Канады 81 . Всё .
Рекомендуем