Роман Ротенберг: Россия – лучшая сборная в истории хоккея.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос, являлась бы сборная России фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Турнир с участием хоккеистов НХЛ пройдет с 11 по 22 февраля в Милане. Россия отстранена от участия в международных соревнованиях.

«Конечно, наша сборная всегда фаворит – так было и так будет всю жизнь, потому что мы лучшая сборная в истории мирового хоккея: и по количеству олимпийских медалей, и по количеству медалей чемпионатов мира, и по юношеским Олимпиадам, и по юношеским чемпионатам мира, и по количеству звёзд.

Это факт, что бы ни говорили наши конкуренты. Они могут рассказывать все что угодно, но факты говорят сами за себя.

Конечно, мы фавориты. Конечно, мы боролись бы только за золото на Олимпийских играх», – сказал Ротенберг.