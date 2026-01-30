  • Спортс
  • Дмитрий Рябыкин: «Шарипзянов чем-то похож на Никишина, который доминировал в СКА. Оба – защитники уровня НХЛ, что Александр доказывает в «Каролине»
Дмитрий Рябыкин: «Шарипзянов чем-то похож на Никишина, который доминировал в СКА. Оба – защитники уровня НХЛ, что Александр доказывает в «Каролине»

Дмитрий Рябыкин назвал Дамира Шарипзянова защитником уровня НХЛ.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением об игре защитника команды Дамира Шарипзянова, который набрал 52 (19+33) очка при полезности «плюс 18» в 47 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

– Можно говорить о феномене Шарипзянова – и, кстати, СМИ, на мой взгляд, уделяют ему маловато внимания.

– В чем он заключается помимо статистики?

– Дамир – универсал, одинаково силен и в атаке, и в обороне, может сыграть в тело. Да и тот факт, что по набранным очкам он занимает четвертое место в лиге, рядом с признанными бомбардирами Ткачевым и Окуловым, говорит о многом.

Также учтите, что все последние годы в КХЛ в споре защитников-бомбардиров как правило лидировали легионеры. Нынешний сезон в этом плане особый, Шарипзянов идет первым с большим отрывом, а вторым – Пыленков из московского «Динамо». Еще один защитник, для которого этот сезон прорывной.

Приятно, что российские защитники вернули себе лидерство в своей номинации.

– Слышали, что в свое время вы были инициатором приглашения Шарипзянова в «Авангард».

– Не совсем так. Президентом клуба тогда был Максим Сушинский, именно по его инициативе Дамира приобрели в «Нефтехимике», так что это заслуга Максима. Но мнение тренерского штаба «Авангарда» безусловно учитывалось.

– Для вас такой прогресс этого защитника – сюрприз?

– Вряд ли это сюрприз. Шарипзянов постепенно и планомерно выходил на нынешний пик, чем-то он похож на прошлогоднего Александра Никишина, который доминировал в СКА и Западной конференции.

Оба – защитники уровня НХЛ, что тот же Никишин в этом сезоне доказывает в «Каролине».

– Некоторые болельщики «Авангарда» сравнивают Шарипзянова с вами. Здесь есть сермяжная правда?

– Трудно сравнивать нынешний хоккей с хоккеем на стыке веков. Где-то нам было проще – правила тогда работали менее жестко, разрешались зацепы, жесткие приемы в тело, у бортов. Все-таки я был защитником более силового плана.

Думаю, что в плей-офф Шарипзянов сможет выйти на новый уровень и, возможно, станет для «Авангарда» еще большим фактором.

В плей-офф правила станут чуть посвободнее, можно будет сыграть в тело. Плюс увеличится игровое время Дамира, ведь сейчас он играет 22 минуты, а, например, тот же Пыленков – около 25, – сказал Дмитрий Рябыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
Рекомендуем