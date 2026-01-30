«Ак Барс» продлил контракт с Дыняком на три года. Форвард получит 40 млн рублей в первый сезон, 45 млн – в двух последующих
«Ак Барс» сообщил о подписании нового контракта с 28-летним нападающим Никитой Дыняком.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.
По информации журналиста «Спорта-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард заработает 130 миллионов рублей за весь срок договора. В следующем сезоне его зарплата составит 40 миллионов в год, в двух последующих – по 45.
«Мы в «Ак Барсе» уверены, что Дыняк – лучший игрок лиги в своей роли. Он выполняет уникальные функции на льду, отлично понимает свои задачи и всегда готов играть на команду.
Мы видим его лидерские качества на скамейке – за семь лет в Казани Никита стал важной частью клуба, на него всегда можно положиться. Рады, что наше желание продлить контракт сразу на три года было обоюдным», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
В этом сезоне Дыняк набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 7» в 43 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.