Патрик Кэйн с американским рекордом по очкам, Так с хет-триком и Толопило с неполным шатаутом – звезды дня в НХЛ
Патрик Кэйн – первая звезда игрового дня в НХЛ.
Определены три звезды игрового дня в НХЛ.
Третьей звездой назван голкипер «Ванкувера» Никита Толопило, который не пропустил при 32 отраженных бросках в матче с «Анахаймом» (2:0). В начале второго периода две минуты в воротах провел Кевин Ланкинен (отразил один бросок), поэтому Толопило не получил шатаут.
Второй звездой стал нападающий «Баффало» Алекс Так, сделавший хет-трик в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1).
Первой звездой признан форвард «Детройта» Патрик Кэйн, который в матче с «Вашингтоном» (3:4 Б) сделал передачу и набрал 1375-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Майка Модано для уроженцев США.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Рад за Толопило, очень неожиданно...
Патрик Кейн сегодня стал официально лучшим бомбардиром среди американцев родившимся в США, не путаем с американцем Бреттом Халлом родившимся в Канаде у которого 1391 очков в карьере, впрочем и его Патрик обойдет в самом ближайшем будущем и закроет все вопросы окончательно)
Великий и любимый игрок - который скоро закончит к сожалению свой хоккейный путь(
