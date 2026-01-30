Патрик Кэйн с американским рекордом по очкам, Так с хет-триком и Толопило с неполным шатаутом – звезды дня в НХЛ

Патрик Кэйн – первая звезда игрового дня в НХЛ.

Определены три звезды игрового дня в НХЛ.

Третьей звездой назван голкипер «Ванкувера » Никита Толопило , который не пропустил при 32 отраженных бросках в матче с «Анахаймом» (2:0). В начале второго периода две минуты в воротах провел Кевин Ланкинен (отразил один бросок), поэтому Толопило не получил шатаут.

Второй звездой стал нападающий «Баффало » Алекс Так , сделавший хет-трик в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1).

Первой звездой признан форвард «Детройта » Патрик Кэйн, который в матче с «Вашингтоном» (3:4 Б) сделал передачу и набрал 1375-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Майка Модано для уроженцев США.