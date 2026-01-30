«Баффало» одержал 5 побед подряд и 20 в последних 24 играх. Команда Раффа идет на 3-м месте в дивизионе

«Баффало» одержал 5 побед подряд и 20 в последних 24 играх.

«Баффало» обыграл «Лос-Анджелес » (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Линди Раффа 5-й подряд (разница шайб на отрезке – 22:10) и 20-й в последних 24 играх.

«Сэйбрс» лидируют в лиге по числу побед с 1 декабря прошлого года (21).

«Баффало » набрал 67 очков в 53 играх и занимает текущее 3-е место в Атлантическом дивизионе. Напомним, что команда не выходила в плей-офф с 2011 года.