«Баффало» одержал 5 побед подряд и 20 в последних 24 играх. Команда Раффа идет на 3-м месте в дивизионе
«Баффало» одержал 5 побед подряд и 20 в последних 24 играх.
«Баффало» обыграл «Лос-Анджелес» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Линди Раффа 5-й подряд (разница шайб на отрезке – 22:10) и 20-й в последних 24 играх.
«Сэйбрс» лидируют в лиге по числу побед с 1 декабря прошлого года (21).
«Баффало» набрал 67 очков в 53 играх и занимает текущее 3-е место в Атлантическом дивизионе. Напомним, что команда не выходила в плей-офф с 2011 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно видеть такое, они заслужили это! Не перестаю удивляться, как же все в НХЛ непредсказуемо…
Чудеса
Адская машина только набирает ход. В ПО будут крушить и унижать всякие Монреали, Бостоны и прочую нечисть
Адская машина только набирает ход. В ПО будут крушить и унижать всякие Монреали, Бостоны и прочую нечисть
уроки сделал?
Перед паузой на олимпиаду у Баффало жёсткая проверка прямыми конкурентами: бодрый Монреаль, кошки, которые бьются за плоф, и такие же горячие молнии, которые тоже практически не проигрывают. Вот это будет битвы
На пару лет раньше Раффу в родную обитель бы вернуться.)
На пару лет раньше Раффу в родную обитель бы вернуться.)
Да в общем-то и уходить не стоило.
Да в общем-то и уходить не стоило.
Скорее так.)
Так Томпсон Далин Самуэльсон, Куинн,Лайон тащат 🦬 в плей офф
41 из 48 очков!!! Это 85 процентов с копейками всех очков на этом отрезке!!! НЕУЖЕЛИ?!?!?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем