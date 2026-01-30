Тарасов в 3-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 26 из 31 броска «Сент-Луиса». Вратарь «Флориды» прервал серию из 4 побед подряд
Даниил Тарасов в 3-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч.
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:5).
26-летний россиянин отразил 26 из 31 броска (83,9%), пропустив решающую шайбу за 9 секунд до завершения третьего периода. Матч с 5+ пропущенными голами стал для него третьим в сезоне.
Таким образом, Тарасов прервал серию побед из 4 матчей. В текущей регулярке у него 18 игр (17 – в старте) – 8 побед, 9 поражений и 1 матч без исхода при выходе на замену.
В целом он отражает 90,4% бросков при коэффициенте надежности 2,67.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Такими темпами выздоровевшему Баркову вообще не доведется поиграть в этом сезоне
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем