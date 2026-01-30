  • Спортс
  • Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 20 побед – в 23 играх. Он побил рекорд Дернэна и Хэммонда
11

Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 20 побед – в 23 играх. Он побил рекорд Дернэна и Хэммонда

Брендон Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 20 побед .

Вратарь «Каролины» Брендон Басси принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4).

Камбэк «Харрикейнс» в последние 2 минуты третьего периода позволил ему записать в актив победу при 21 отраженном броске из 25 (84,0%). 

Она стала для 27-летнего американца 20-й в 23 играх за карьеру в лиге – новый рекорд по скорости достижения отметки.

Ранее его делили Билл Дернэн (1943/44, «Монреаль») и Эндрю Хэммонд (2013/14 – 2014/15, «Оттава») – у обоих было по 20 побед в 25 играх со старта карьеры.  

До этого сезона Басси не провел в НХЛ ни одного матча, «Каролина» забрала голкипера с драфта отказов «Флориды» в октябре прошлого года. 

🔥 Свечников в огне! Помог «Каролине» с сумасшедшим камбэком

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
11 комментариев
Басси - словно Илья Муромец, только на 6 лет раньше и в Каролине, буквально восстал ниоткуда и такое творит) Теперь интересно, как будет дальше…
Ответ Alex.K71
Басси - словно Илья Муромец, только на 6 лет раньше и в Каролине, буквально восстал ниоткуда и такое творит) Теперь интересно, как будет дальше…
Обычная история для вратарей "Каролины" при Роде.

Кочеткова взяли из "Торпедо" - стал на время первым с отличными цифрами.

Андерсен и Раанта брали Дженнингс.

Неделькович был казался приличным вратарем.

У Бусси все ровно то же самое.
Ответ Alex.K71
Басси - словно Илья Муромец, только на 6 лет раньше и в Каролине, буквально восстал ниоткуда и такое творит) Теперь интересно, как будет дальше…
а что он творит? 90.5 - весьма средний показатель
Басси - второй Хэммонд. Уверен, повторит его путь. Хэммонд 10 назад также появился ниоткуда, из низших лиг, не был задрафтован, вышел в «Оттаве» и за 24 матча установил рекорды, став первым голкипером НХЛ, выигравшим 16 из 18 первых матчей, проведенных в качестве стартового вратаря. Но ни до, ни после и близко таких цифр не показывал. Более того, в этих победах было много и везения, где он играл не очень, но его команда просто забила на 1-2 шайбы больше. Как сегодня Басси с 84% отраженными бросками, цифры плохие, но победа есть.
Ответ Shurickello
Басси - второй Хэммонд. Уверен, повторит его путь. Хэммонд 10 назад также появился ниоткуда, из низших лиг, не был задрафтован, вышел в «Оттаве» и за 24 матча установил рекорды, став первым голкипером НХЛ, выигравшим 16 из 18 первых матчей, проведенных в качестве стартового вратаря. Но ни до, ни после и близко таких цифр не показывал. Более того, в этих победах было много и везения, где он играл не очень, но его команда просто забила на 1-2 шайбы больше. Как сегодня Басси с 84% отраженными бросками, цифры плохие, но победа есть.
отличие все же есть - у Хэммонда цифры были намного сильнее (94.1 и 1.79). у Басси же они просто средние (90.5 и 2.22)
Ответ Shurickello
Басси - второй Хэммонд. Уверен, повторит его путь. Хэммонд 10 назад также появился ниоткуда, из низших лиг, не был задрафтован, вышел в «Оттаве» и за 24 матча установил рекорды, став первым голкипером НХЛ, выигравшим 16 из 18 первых матчей, проведенных в качестве стартового вратаря. Но ни до, ни после и близко таких цифр не показывал. Более того, в этих победах было много и везения, где он играл не очень, но его команда просто забила на 1-2 шайбы больше. Как сегодня Басси с 84% отраженными бросками, цифры плохие, но победа есть.
закончит в КХЛ?
Флорида сделала огромную ошибку выставив Басси на драфт отказов теперь поживают плоды., а Каролина молодец у них чутье на хороших вратарей!
Ответ TBFTT
Флорида сделала огромную ошибку выставив Басси на драфт отказов теперь поживают плоды., а Каролина молодец у них чутье на хороших вратарей!
большие сомнения, что Басси в хоккее Флориды показывал бы хорошие цифры. они даже в системной Каролине средние
по крайней мере каролина вратарям не переплачивает и урвать у басси жирный кусок платежки вряд ли получится
