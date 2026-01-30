Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 20 побед – в 23 играх. Он побил рекорд Дернэна и Хэммонда

Брендон Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 20 побед .

Вратарь «Каролины» Брендон Басси принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4).

Камбэк «Харрикейнс» в последние 2 минуты третьего периода позволил ему записать в актив победу при 21 отраженном броске из 25 (84,0%).

Она стала для 27-летнего американца 20-й в 23 играх за карьеру в лиге – новый рекорд по скорости достижения отметки.

Ранее его делили Билл Дернэн (1943/44, «Монреаль») и Эндрю Хэммонд (2013/14 – 2014/15, «Оттава») – у обоих было по 20 побед в 25 играх со старта карьеры.

До этого сезона Басси не провел в НХЛ ни одного матча, «Каролина » забрала голкипера с драфта отказов «Флориды» в октябре прошлого года.

