Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 20 побед – в 23 играх. Он побил рекорд Дернэна и Хэммонда
Брендон Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 20 побед .
Вратарь «Каролины» Брендон Басси принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4).
Камбэк «Харрикейнс» в последние 2 минуты третьего периода позволил ему записать в актив победу при 21 отраженном броске из 25 (84,0%).
Она стала для 27-летнего американца 20-й в 23 играх за карьеру в лиге – новый рекорд по скорости достижения отметки.
Ранее его делили Билл Дернэн (1943/44, «Монреаль») и Эндрю Хэммонд (2013/14 – 2014/15, «Оттава») – у обоих было по 20 побед в 25 играх со старта карьеры.
До этого сезона Басси не провел в НХЛ ни одного матча, «Каролина» забрала голкипера с драфта отказов «Флориды» в октябре прошлого года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Кочеткова взяли из "Торпедо" - стал на время первым с отличными цифрами.
Андерсен и Раанта брали Дженнингс.
Неделькович был казался приличным вратарем.
У Бусси все ровно то же самое.