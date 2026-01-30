Сорокин отразил 20 из 21 броска «Рейнджерс» и стал 2-й звездой матча. Победа – 18-я в 32 матчах в сезоне при 91,7% сэйвов и КН 2,39
Илья Сорокин отразил 20 из 21 броска «Рейнджерс» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).
30-летний россиянин отразил 20 из 21 броска по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
В 32 матчах в текущем сезоне у Сорокина 18 побед и 14 поражений при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,39.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
