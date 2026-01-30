  • Спортс
  КХЛ. СКА всухую проиграл «Спартаку», «Динамо» Москва уступило «Северстали», «Шанхай» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Ладу»
КХЛ. СКА всухую проиграл «Спартаку», «Динамо» Москва уступило «Северстали», «Шанхай» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Ладу»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Локомотив» победил «Ладу» (3:1), «Динамо» Москва уступило «Северстали» (2:3), СКА проиграл «Спартаку» (0:4), «Шанхай» обыграл «Сочи» (5:2).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Тотальное доминирование Спартака! Просто мордой по льду ска возят😂
Спасибо Адмиралу за Гутика😄
Ответ Александр Пашков
Спасибо Адмиралу за Гутика😄
Да у Спартака и до Гутика все хорошо с атакой было. Проблемы Спартака - это оборона, но СКА мертвый.
Ответ Александр Пашков
Спасибо Адмиралу за Гутика😄
Не хуже Тодда
Жаль что Шанхай сдулся, а так была бы реальная возможность отправить такой СКА мимо ПО
Ответ Sasha-1992
Жаль что Шанхай сдулся, а так была бы реальная возможность отправить такой СКА мимо ПО
там разница, не так уж и велика. если лав не пустышка, могут и выкинуть из восьмëрки.
Спартак и Жамнов это олицетворение всего прекрасного для нашего клуба за последние годы, надеюсь наш союз будет долгим. Всех 🔴⚪ с победой
Игорь Николаевич объявляется почётным академиком ВРАЛ - вымышленной «ВРунической Академии Лженаук». Он долгое время выдаёт себя за топ-тренера.
Ответ dmitrii zukov
Игорь Николаевич объявляется почётным академиком ВРАЛ - вымышленной «ВРунической Академии Лженаук». Он долгое время выдаёт себя за топ-тренера.
Комментарий удален пользователем
Ответ Shamarin
Комментарий удален пользователем
А я вот не читал этот шедевр литературы. Пожалуй стоит восполнить пробел
Закрадывается мысль,что это последний клуб в КХЛ который тренерует Ларионов.
Ответ Дмитрий Раткович
Закрадывается мысль,что это последний клуб в КХЛ который тренерует Ларионов.
И напарничек его Козлевичу тоже
Спартак и Ска провели 3 игры в этом сезоне. Спартак все 3 забрал, не позволяя Ска забросить больше одной шайбы за матч.
Пожелаю Спартаку забрать и четвертый матч, не позволив забить больше одной шайбы.
Ответ Caniball
Спартак и Ска провели 3 игры в этом сезоне. Спартак все 3 забрал, не позволяя Ска забросить больше одной шайбы за матч. Пожелаю Спартаку забрать и четвертый матч, не позволив забить больше одной шайбы.
Комментарий удален пользователем
Ответ Shamarin
Комментарий удален пользователем
Сначала надо слить Ларионова, а потом уже показывать себя перед Тамбиевым, иначе все лавры опять достанутся Ларионову.
Ни разу за 4 минуты в большинстве не бросили. Ну ужас ведь. Гоните Ларионова прямо сейчас, в ближайшем перерыве.
Ответ fil_spb
Ни разу за 4 минуты в большинстве не бросили. Ну ужас ведь. Гоните Ларионова прямо сейчас, в ближайшем перерыве.
Пусть человек поработает)))
Ответ fil_spb
Ни разу за 4 минуты в большинстве не бросили. Ну ужас ведь. Гоните Ларионова прямо сейчас, в ближайшем перерыве.
Спартак уже сам помогает СКА,вот только исполнителей нету оказывается
Адекватных КБ с победой, ждём объявление об отставке Ларионова, так обделываться, из раза в раз, надо уметь.
Ответ Дмитрий9779
Адекватных КБ с победой, ждём объявление об отставке Ларионова, так обделываться, из раза в раз, надо уметь.
скоро и в футболе так будет!!!
Ответ Дмитрий9779
Адекватных КБ с победой, ждём объявление об отставке Ларионова, так обделываться, из раза в раз, надо уметь.
Надеюсь на какое нибудь собрание, на котором объявят, что Игорь Николаевич по собственному....
Уберите Козловаааааа, козлевича из Динамо, птжалуйста
