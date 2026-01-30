КХЛ. СКА всухую проиграл «Спартаку», «Динамо» Москва уступило «Северстали», «Шанхай» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Ладу»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Локомотив» победил «Ладу» (3:1), «Динамо» Москва уступило «Северстали» (2:3), СКА проиграл «Спартаку» (0:4), «Шанхай» обыграл «Сочи» (5:2).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Пожелаю Спартаку забрать и четвертый матч, не позволив забить больше одной шайбы.