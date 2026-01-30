Василевский отразил 22 из 23 бросков «Виннипега» и стал 2-й звездой матча. Победа – 24-я в 34 играх в сезоне при 92,1% сэйвов и лучшем в НХЛ КН 2,04

Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков «Виннипега» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (4:1).

31-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков и был признан второй звездой встречи. Победа стала для него 13-й в последних 14 играх и 24-й в 34 матчах в сезоне.

Василевский отражает 92,1% бросков (делит лидерство в лиге с Девином Кули из «Калгари », сыгравшим 18 матчей) при коэффициенте надежности 2,04 (лучший показатель в лиге).