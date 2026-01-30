Бучневич сделал 2 ассиста в матче с «Флоридой», 2-й – при победной шайбе на 59:51. У него 30 очков в 54 играх в сезоне

Павел Бучневич сделал 2 ассиста в матче с «Флоридой».

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4).

На 59:51 при счете 4:4 30-летний россиянин ассистировал Джимми Снаггеруду в большинстве. Этот гол принес «Блюз» победу.

На счету Бучневича стало 30 (9+21) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «минус 12».

Сегодня Павел (21:57 – максимальное время среди форвардов «блюзменов», «+1») также отметился 2 бросками в створ и допустил 1 потерю.

На точке вбрасывания выиграл 4 из 10 попыток (40%).