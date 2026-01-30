Барбашев забил «Далласу» – 13-й гол в сезоне и 1-й за 17 матчей. У него 36 очков в 53 играх

Иван Барбашев забил «Далласу» – 13-й гол в сезоне и 1-й за 17 матчей.

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (4:5 Б).

30-летний россиянин прервал безголевую серию из 16 игр. На его счету стало 36 (13+23) очков в 53 матчах при полезности «+9».

Сегодня Барбашев (18:58, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.