Макдэвид набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 88. Кучеров с 82 баллами идет 3-м

Коннор Макдэвид набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе» – у него 94 очка в сезоне.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).

На счету 29-летнего канадца стало 94 (34+60) очка в 55 играх. Лидер гонки бомбардиров лиги увеличил отрыв от идущего на втором месте Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (88 в 52, 38+50, сегодня – без результативных действий в матче с «Монреалем»).

На 3-м месте идет форвард «Тампы » Никита Кучеров – 82 (27+55) балла в 48 играх в сезоне (при 4 пропущенных матчах). Сегодня он набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом».

На 4-м – форвард «Шаркс» Макклин Селебрини – 79 (27+52) баллов в 52 играх. Сегодня он отметился результативной передачей в матче с «Ойлерс».

Замыкает топ-5 форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль с 77 (26+51) очками в 52 играх (при 3 пропущенных матчах). Сегодня у него 3 (1+2) балла против «Сан-Хосе».