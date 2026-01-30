  • Спортс
  Макдэвид набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 88. Кучеров с 82 баллами идет 3-м
Макдэвид набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 88. Кучеров с 82 баллами идет 3-м

Коннор Макдэвид набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе» – у него 94 очка в сезоне.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). 

На счету 29-летнего канадца стало 94 (34+60) очка в 55 играх. Лидер гонки бомбардиров лиги увеличил отрыв от идущего на втором месте Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (88 в 52, 38+50, сегодня – без результативных действий в матче с «Монреалем»). 

На 3-м месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров – 82 (27+55) балла в 48 играх в сезоне (при 4 пропущенных матчах). Сегодня он набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом». 

На 4-м – форвард «Шаркс» Макклин Селебрини – 79 (27+52) баллов в 52 играх. Сегодня он отметился результативной передачей в матче с «Ойлерс». 

Замыкает топ-5 форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль с 77 (26+51) очками в 52 играх (при 3 пропущенных матчах). Сегодня у него 3 (1+2) балла против «Сан-Хосе». 

Тем временем Бушар вышел на первое место по очкам среди защитников

1. Бушар - 59
2. Веренски - 57
3. Макар - 56
4. Хатсон - 55
5. К. Хьюз - 50
Но сборной Канады он не нужен, как не нужен США и Хатсон, который с "ненужным" Кофилдом за полторы недели до Олимпиады отвозили двух лидеров сборной Канады))
Бушар это постоянные привозы (как сегодня в моменте с голом Мисы) по этому он вне состава Канады. А очки там и без него есть кому набирать.
41 очко у Кемпе! Это лучший нападающий Кингз по очкам, игрок 1 звена.
Это все что нужно знать об уровне нападения Кингз.
Вообще-то об уровне нападения команды говорит результативность команды. Если ЛА внизу таблицы, то вот это и говорит об уровне, а вовсе не результативность одного игрока, даже если она низкая.
Очень жаркая и интересная бомбардирская гонка нас ожидает, и все эти 3 великих игрока (оба Мака и Куч) заслуживают Арта своей игрой, каждый из них по своему хорош, шансы на Арт есть у каждого, но к сожалению, или к счастью, победитель все же будет один
Победителей будет много, целая команда обладателей КС. :) И, вполне вероятно, ни один из этих троих не будет в их числе. Всё остальное - лишь статистика.
Я говорил про Арт, но если говорить про Чашку, то да, победителей будет много, целая команда, но опять же, если кто-то из них возьмет Кубок, то победитель из этой троицы все равно будет один, т.к играют в разных командах
Сегодня у Леона 1+2.
Интересно, Маккиннон реально начинает уставать такой темп держать или это временный спад? В январе он выглядит хуже, чем обычно. И шайб мало, и очков.
Че за бред
мак реально в бутерброде ахахаха по 6 баллов разрыв и там и тут
