Маккиннон не набрал очков и остался с «минус 3» во 2-м матче подряд. Безголевая серия лидера гонки снайперов НХЛ – 5 игр
Нэтан Маккиннон остался без очков и с «минус 3» во 2-м матче подряд.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:7).
30-летний канадец завершил вторую встречу подряд без очков и с полезностью «минус 3». Текущая безголевая серия – 5 матчей.
Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги и лидирует в гонке снайперов – 88 очков и 38 заброшенных шайб в 52 играх при полезности «+43».
Отставание Маккиннона от лидера гонки бомбардиров Коннора Макдэвида (94 очка в 55 играх, 34+60) увеличилось до 6 баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Определённый спад в игре у Маккиннона наблюдается, но совсем списывать его со счетов точно не стоит.
Видимо мактрак неправильно нагрузку распределил на сезон, и так уже видно, что наелся, так ещё и олимпиада на носу, в плоф если так и пойдет еле живой будет
Мактраком вообще Макдону называют
Да, кстати за жёсткость, Маккиннона тоже, потому что как разгонится прёт напролом аки грузовик
Так явно не Маккиннон главный конкурент МакДевида в борьбе за Арт. Этот всё, в декабре все призы получил и успокоился
