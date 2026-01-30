  • Спортс
8

Маккиннон не набрал очков и остался с «минус 3» во 2-м матче подряд. Безголевая серия лидера гонки снайперов НХЛ – 5 игр

Нэтан Маккиннон остался без очков и с «минус 3» во 2-м матче подряд.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:7). 

30-летний канадец завершил вторую встречу подряд без очков и с полезностью «минус 3». Текущая безголевая серия – 5 матчей. 

Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги и лидирует в гонке снайперов – 88 очков и 38 заброшенных шайб в 52 играх при полезности «+43». 

Отставание Маккиннона от лидера гонки бомбардиров Коннора Макдэвида (94 очка в 55 играх, 34+60) увеличилось до 6 баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
Определённый спад в игре у Маккиннона наблюдается, но совсем списывать его со счетов точно не стоит.
Видимо мактрак неправильно нагрузку распределил на сезон, и так уже видно, что наелся, так ещё и олимпиада на носу, в плоф если так и пойдет еле живой будет
Ответ Einfach Safari
Видимо мактрак неправильно нагрузку распределил на сезон, и так уже видно, что наелся, так ещё и олимпиада на носу, в плоф если так и пойдет еле живой будет
Мактраком вообще Макдону называют
Ответ t0ni12
Мактраком вообще Макдону называют
Да, кстати за жёсткость, Маккиннона тоже, потому что как разгонится прёт напролом аки грузовик
Комментарий удален пользователем
Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Так явно не Маккиннон главный конкурент МакДевида в борьбе за Арт. Этот всё, в декабре все призы получил и успокоился
