Маккиннон не набрал очков и остался с «минус 3» во 2-м матче подряд. Безголевая серия лидера гонки снайперов НХЛ – 5 игр

Нэтан Маккиннон остался без очков и с «минус 3» во 2-м матче подряд.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (3:7).

30-летний канадец завершил вторую встречу подряд без очков и с полезностью «минус 3». Текущая безголевая серия – 5 матчей.

Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги и лидирует в гонке снайперов – 88 очков и 38 заброшенных шайб в 52 играх при полезности «+43».

Отставание Маккиннона от лидера гонки бомбардиров Коннора Макдэвида (94 очка в 55 играх, 34+60) увеличилось до 6 баллов.