  Демидов набрал 0+2 в матче с «Колорадо» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ среди новичков. У него 45 очков в 54 играх в сезоне
Иван Демидов набрал 0+2 в матче с «Колорадо».

Форвард «Монреаля» Иван Демидов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:3). 

На счету 20-летнего россиянина стало 45 (11+34) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (43 очка в 54 играх, 18+25, «минус 7»). 

Сегодня Демидов (15:05, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ и 1 блоком, допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
16 комментариев
Ретроформа Колорадо в стиле Квебек Нордикс только ещё больше разозлила Монреаль
Статистика хорошая, ещё бы голов добавить.
Ответ Melnikov1968
Статистика хорошая, ещё бы голов добавить.
Тем более и бросок то у него шикарный имеется. Возможно раззабивается по ходу карьеры..
Ответ Melnikov1968
Статистика хорошая, ещё бы голов добавить.
Он стесняется такое впечатление бросать пока.... Ищет Слафа и Сузуки постоянно( если в пп)
Надо теперь Баффало остановить и заходить в топ 3 Атлантики обратно
Чуть звенья перетряхнул Монреаль и грохнул грозный Квебек) Впечатлили. Хорошо, когда есть кого двигать. Перестало работать второе звено - пару крайних поменяли и покатили))
Ответ jindos
Чуть звенья перетряхнул Монреаль и грохнул грозный Квебек) Впечатлили. Хорошо, когда есть кого двигать. Перестало работать второе звено - пару крайних поменяли и покатили))
Топ 6 никто не менял, а вот пару защитников поменяли, Хатсон с Добсоном играл и это дало результат
Рекомендуем