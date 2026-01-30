Демидов набрал 0+2 в матче с «Колорадо» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ среди новичков. У него 45 очков в 54 играх в сезоне

Иван Демидов набрал 0+2 в матче с «Колорадо».

Форвард «Монреаля » Иван Демидов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (7:3).

На счету 20-летнего россиянина стало 45 (11+34) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Анахайма » Беккетта Сеннеке (43 очка в 54 играх, 18+25, «минус 7»).

Сегодня Демидов (15:05, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ и 1 блоком, допустил 1 потерю.