Юров забил «Калгари» с паса Тарасенко – 8-й гол в сезоне. У него 20 очков в 48 играх

Данила Юров забил «Калгари» – 8-й гол в сезоне.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (4:1), отличившись с передачи Владимира Тарасенко .

На счету 22-летнего россиянина стало 20 (8+12) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».

Нападающий завершил серии из 4 игр без очков и 6 – без голов.

Сегодня Юров (13:58, «+1») реализовал единственный бросок в створ и выиграл 5 из 11 вбрасываний (45,5%).