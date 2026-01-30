Юров забил «Калгари» с паса Тарасенко – 8-й гол в сезоне. У него 20 очков в 48 играх
Данила Юров забил «Калгари» – 8-й гол в сезоне.
Форвард «Миннесоты» Данила Юров открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1), отличившись с передачи Владимира Тарасенко.
На счету 22-летнего россиянина стало 20 (8+12) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Нападающий завершил серии из 4 игр без очков и 6 – без голов.
Сегодня Юров (13:58, «+1») реализовал единственный бросок в створ и выиграл 5 из 11 вбрасываний (45,5%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Дальше только лучше будет!!!