  Капризов набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 66 очков в 55 играх в сезоне – идет на 7-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
Капризов набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 66 очков в 55 играх в сезоне – идет на 7-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Калгари».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поразил пустые ворота и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1). 

На счету 28-летнего россиянина стало 66 (27+39) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+8». Он идет на 7-м месте в гонке бомбардиров лиги

При этом в последних 7 матчах в активе нападающего 14 (4+10) баллов. 

Сегодня Кирилл (19:27, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
4 комментария
может и на вторую "сотню" в карьере замахнуться.
сейчас 66 в 55, это 1,2 очка за игру.
осталось 27 игр. 27х1,2 = 32 при таком очконаборе способен набрать.
так что, если без травм, вполне вероятно.
средняя результативность прошлых сезонов:
24/25 1,37 очка за игру
23/24 1,28
22/23 1,12
21/22 1,33 (108 в 81 матче)
20/21 0,93
Кирилл Новокузнецкий забросил свою 214 шайбу за Миннесоту. На это ему понадобилось 374 игры. Наш слон второй снайпер в истории данной франшизы, на первом месте Габорик 219 шайб в 502 матчах.
Теперь на счету Кирилла 238 ассистов, по этому показателю он шестой в истории Миннесоты. На пятом месте Пьер-Марк Бушар (241 пас), 4й - Зукарелло 254, 1й - Микко Койву, 504
Кирилл вышел на 494-е место по шайбам в истории НХЛ.
Рекомендуем