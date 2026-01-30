Кэйн набрал 1375-е очко в регулярках НХЛ и побил рекорд Модано для уроженцев США
Патрик Кэйн побил рекорд Майка Модано по очкам в НХЛ для уроженцев США.
Форвард «Детройта» Патрик Кэйн сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4 Б).
В текущем сезоне на счету 37-летнего американца 32 (8+24) очка в 40 играх.
За карьеру в рамках регулярок в активе трехкратного обладателя Кубка Стэнли стало 1375 (500+875) баллов в 1342 матчах за «Чикаго», «Рейнджерс» и «Ред Уингс».
Кэйн стал лучшим бомбардиром среди уроженцев США в истории лиги, обогнав Майка Модано (1374 очка в 1499 играх за «Миннесоту Норт Старс», «Даллас» и «Детройт», 561+813).
При этом рекорд среди хоккеистов, выступавших на международном уровне исключительно за сборную США, принадлежит Бретту Халлу, родившемуся в канадской провинции Онтарио. Он набрал 1391 (741+650) балл в 1269 играх.
