Видео
19

Кэйн набрал 1375-е очко в регулярках НХЛ и побил рекорд Модано для уроженцев США

Патрик Кэйн побил рекорд Майка Модано по очкам в НХЛ для уроженцев США.

Форвард «Детройта» Патрик Кэйн сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4 Б). 

В текущем сезоне на счету 37-летнего американца 32 (8+24) очка в 40 играх. 

За карьеру в рамках регулярок в активе трехкратного обладателя Кубка Стэнли стало 1375 (500+875) баллов в 1342 матчах за «Чикаго», «Рейнджерс» и «Ред Уингс». 

Кэйн стал лучшим бомбардиром среди уроженцев США в истории лиги, обогнав Майка Модано (1374 очка в 1499 играх за «Миннесоту Норт Старс», «Даллас» и «Детройт», 561+813). 

При этом рекорд среди хоккеистов, выступавших на международном уровне исключительно за сборную США, принадлежит Бретту Халлу, родившемуся в канадской провинции Онтарио. Он набрал 1391 (741+650) балл в 1269 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoМайк Модано
logoБретт Халл
рекорды
logoПатрик Кэйн
рейтинги
logoДетройт
logoВашингтон
logoНХЛ
logoСборная США по хоккею
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень нравятся эти моменты в НХЛ, когда вся команда выходит на лёд поздравлять рекорсмена или юбиляра. Круто смотрится. И родных не забывают показать.
Они с Малкиным рядом идут в списке лучших бомбардиров в истории на 26-27 местах, на 25 как раз Халл. Если продлятся на следующий сезон, то оба в топ-20 зайдут.
Ответ TalentHead
Они с Малкиным рядом идут в списке лучших бомбардиров в истории на 26-27 местах, на 25 как раз Халл. Если продлятся на следующий сезон, то оба в топ-20 зайдут.
Комментарий скрыт
Ответ Potors
Комментарий скрыт
Малкина везде считают россиянином
Лучший американец в истории лиги. 3 Кубка Стэнли, Харт, Арт Росс, Колдер, Конн Смайт, 500+ голов, 1300+ очков...
Ответ Дмитрий Кутузов
Лучший американец в истории лиги. 3 Кубка Стэнли, Харт, Арт Росс, Колдер, Конн Смайт, 500+ голов, 1300+ очков...
Может ли считаться лучшим игроком такой хоккейной страны как США, игрок с полезностью около 0. Имхо нет.
Ответ 5kywn5cddd
Может ли считаться лучшим игроком такой хоккейной страны как США, игрок с полезностью около 0. Имхо нет.
Полезность в данном случае это - три кубка Стэнли и лучший игрок плей офф, эти аргументы нечем крыть:)
Комментарий удален пользователем
Ответ Кагов
Комментарий удален пользователем
Кстати, теоретически рекорд Халла тоже можно считать не окончательным.

Среди игроков, в принципе когда-нибудь игравших за сборную США, лидером является не он, а Троттье с 1425 ;)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем