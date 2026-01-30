Овечкин сделал 750-й ассист в регулярках НХЛ в матче с «Детройтом». Он делит с Робинсоном 50-е место по числу передач в истории лиги

Александр Овечкин сделал 750-й ассист в регулярках НХЛ в матче с «Детройтом».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:3 Б).

На счету 40-летнего россиянина стало 46 (22+24) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

За карьеру в рамках регулярок – 1669 (919+750) баллов в 1546 играх.

Овечкин – 51-й игрок в истории лиги, достигший отметки 750 результативных передач. Он делит 50-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги с Ларри Робинсоном (750 в 1384 играх). На 49-м месте идет Даг Уэйт (755 в 1238).

Среди россиян в истории лиги ранее эту отметку пересек только Евгений Малкин («Питтсбург», 860 в 1250, 27-е место в истории).

Среди игроков «Кэпиталс» – только Никлас Бэкстрем (762 в 1105).

Сегодня Александр (16:00, «+1») также отметился 4 бросками в створ ворот и 3 силовыми приемами.