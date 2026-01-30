  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин сделал 750-й ассист в регулярках НХЛ в матче с «Детройтом». Он делит с Робинсоном 50-е место по числу передач в истории лиги
Видео
37

Овечкин сделал 750-й ассист в регулярках НХЛ в матче с «Детройтом». Он делит с Робинсоном 50-е место по числу передач в истории лиги

Александр Овечкин сделал 750-й ассист в регулярках НХЛ в матче с «Детройтом».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 Б). 

На счету 40-летнего россиянина стало 46 (22+24) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+2». 

За карьеру в рамках регулярок – 1669 (919+750) баллов в 1546 играх. 

Овечкин – 51-й игрок в истории лиги, достигший отметки 750 результативных передач. Он делит 50-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги с Ларри Робинсоном (750 в 1384 играх). На 49-м месте идет Даг Уэйт (755 в 1238). 

Среди россиян в истории лиги ранее эту отметку пересек только Евгений Малкин («Питтсбург», 860 в 1250, 27-е место в истории). 

Среди игроков «Кэпиталс» – только Никлас Бэкстрем (762 в 1105). 

Сегодня Александр (16:00, «+1») также отметился 4 бросками в створ ворот и 3 силовыми приемами. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoДаг Уэйт
Ларри Робинсон
logoАлександр Овечкин
logoДетройт
logoНХЛ
рейтинги
logoЕвгений Малкин
logoВашингтон
logoЛарс Никлас Бэкстрем
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
1669 очков!
Ови догнал Гретцки по очкам за одну команду!
У него ещё впереди Бекстрём с 761 передачей. 11 передач до рекорда Вашингтона по передачам)
Ответ Ответ года
У него ещё впереди Бекстрём с 761 передачей. 11 передач до рекорда Вашингтона по передачам)
762 у бекса
Для чистого снайпера - это шикарный результат.
Сегодняшний матч Вашингтона как и Юты доказывают насколько цены умение забивать шайбы в пустые ворота, даже когда вроде бы ведёшь в две шайбы)
Ответ Серж Кэпиталс
Сегодняшний матч Вашингтона как и Юты доказывают насколько цены умение забивать шайбы в пустые ворота, даже когда вроде бы ведёшь в две шайбы)
Ценны пишется с 2-мя "Н"
На 30.01.26. Наши лидеры набрали по очку сегодня
1. ОВЕЧКИН - 1669 (919+750) - 1546 игр...
2. МАЛКИН - 1387 (527+860) - 1250 игр...
Общая полезность стала +3, кажется
Онтольковпустыеможет! (с)
Сравнялся с Грецки по набранным очкам за команду.
За себя и за того Бэкстрёма)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем