Хуснутдинов забил в пустые ворота «Филадельфии». У него 12+12 в 50 играх в сезоне

Марат Хуснутдинов забил в пустые ворота «Филадельфии».
Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов поразил пустые ворота «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).
На счету 23-летнего россиянина стало 24 (12+12) очка в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 14:10.
Сегодня Хуснутдинов (12:37, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и выиграл 1 из 5 попыток на точке вбрасывания (20%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Миттельстад - пожалуй лучший матч в сезоне, очень вовремя. Заха - 200е очко за Бостон, но к сожалению возможно травма.. К стадион серии с Тампой наша центральная линия может быть такой: Миттель, Минтен, Хуснутдинов.. Но к слову Минтен капитальный красавчик, и дальше все лучше пока.. Как Торонто его отдали😁
У Бостона 21я победа дома, лучшие в лиге!
