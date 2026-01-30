Хуснутдинов забил в пустые ворота «Филадельфии». У него 12+12 в 50 играх в сезоне

Марат Хуснутдинов забил в пустые ворота «Филадельфии».

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов поразил пустые ворота «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).

На счету 23-летнего россиянина стало 24 (12+12) очка в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 14:10.

Сегодня Хуснутдинов (12:37, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и выиграл 1 из 5 попыток на точке вбрасывания (20%).