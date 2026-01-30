Мичков забил «Бостону» – 13-й гол в сезоне. У него 28 очков и «минус 7» в 52 играх

Матвей Мичков забил «Бостону» – 13-й гол в сезоне.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (3:6), отличившись в большинстве.

На счету 21-летнего россиянина стало 28 (13+15) очков в 52 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 14:37.

Сегодня Мичков (12:49 – 11-е время среди форвардов «Флайерс», «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 1 блок.