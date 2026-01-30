Мичков забил «Бостону» – 13-й гол в сезоне. У него 28 очков и «минус 7» в 52 играх
Матвей Мичков забил «Бостону» – 13-й гол в сезоне.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:6), отличившись в большинстве.
На счету 21-летнего россиянина стало 28 (13+15) очков в 52 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 14:37.
Сегодня Мичков (12:49 – 11-е время среди форвардов «Флайерс», «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 1 блок.
Флайерз вышли на проектную мощность 😁 Возвращаются потихоньку на законные 13-16 места в конфе. Бриер красавчик, такую банду собрал😁
Это сезон , Матвей не может занести себе в актив.... всё таки 13+15 за 52 матча откровенно мало, для него. Свои 55-60 очков он должен набирать в любом случае. Да и хотя бы забивать 20+ шайб за сезон ( тут ещё теоретически можно забить 7 шайб за почти 30 матчей).
А кто из Филы может? Так вся команда - труп.
С этим согласен полностью.....
Идёт на уровне Хольстрема из Айлендерс. Правда Хольстрем отлично в обороне отрабатывает, хорошо и много в меньшинстве играет, и набирает много очков в меньшинстве
ну ты сравнил мега-полезного Хольма с этим 50-летним спринтером)
Мегаполезный Холмстрём выше уже не прыгнет. А Мич - топскорер и в команде, где ему будут доверять проявит себя наилучшим образом.
а какой смысл давать ему больше времени, если он даже 14 минут еле ноги волочает? дело в тренере? он заставляет медленно бегать, как в трясине?
Все понятно, что потихоньку набирает очки. Это хорошо. Но у него практически нет ярких моментов в игре. Обыгрыша оди в один вообще не помню, а он молодой игрок и от него наверное этого ждут
Яркие моменты в системе Типпета?🤣🤣🤣 Он за яркие моменты на банку сядет. Бей - беги - бороться это всё, что можно делать Матвею во Флайерз
Токкета может быть? Ну обыгрывать и кататься быстрее точно не Токкет запрещает. Тот же Гребенкин по живее будет
