Гребенкин забил «Бостону», прервав серию из 9 матчей без очков. У него 4+7 в 39 играх в сезоне

Никита Гребенкин забил «Бостону», прервав серию из 9 игр без очков.

Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (3:6).

На счету 22-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 11:16.

Сегодня нападающий прервал свою серию из 9 матчей подряд без результативных действий.

Гребенкин (13:43, «минус 1») реализовал 1 из 5 бросков в створ и применил 1 силовой прием.