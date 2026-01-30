Гребенкин забил «Бостону», прервав серию из 9 матчей без очков. У него 4+7 в 39 играх в сезоне
Никита Гребенкин забил «Бостону», прервав серию из 9 игр без очков.
Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:6).
На счету 22-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 11:16.
Сегодня нападающий прервал свою серию из 9 матчей подряд без результативных действий.
Гребенкин (13:43, «минус 1») реализовал 1 из 5 бросков в створ и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Молодец, выгрызает место в составе. Борется, хитует, забивает.
Только удачи Гребе в дальнейшем!!
