Чинахов забил «Чикаго» с паса Малкина с разворота – 9-й гол в сезоне. У него 6+2 в 14 играх после обмена в «Питтсбург»
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу после паса Евгения Малкина с разворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:2).
На счету 24-летнего россиянина стало 14 (9+5) очков в 43 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
В 14 матчах после обмена в «Пингвинс» – 8 (6+2) баллов и «+6».
Сегодня Чинахов (15:53 – 4-е время среди форвардов «Питтсбурга», нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
А в Коламбусе мог закончить карьеру в НХЛ, сидя в четвертом звене. До сих пор вспоминаю с теплотой звено Чинахов, Воронков, Марченко. А сейчас уже и Чинахова нет и Воронков скоро уйдет…
Воронкову тоже надо бежать с этого Коламбуса,если он в нем забил почти 20 шайб,то в нормальной команде,уж точно ещё 10 шайб положит.....
А что он получит за десять шайб-то? Ему надо 20 забивать каждый год, чтобы не потерять в деньгах.
Ещё 10+ забить , что бы в итоге было 30+ шайб. Но в этом Колумбусе ему этого не дадут сделать (потому что это не реально, играя в 4-м звене по 8-10 минут).
Хочется пожелать Воронкову, чтобы он оказался в клубе, где его будут ценить, как это случилось с Чинаховым. Коламбусу надо менять ГМ, просто кошмар, а не франшиза - вечное плавание вдоль WC, с попутным жонглированием игроками.
В олимпийскую паузу , Дубас должен продлить и Джино и китайца) Егор молодец, гол шикарным вышел
скорее всего на лето оставят эти вопросы, потому что у Питсбурга заканчиваются контракты у 12 игроков, включая обоих вратарей. работы у ГМ непочатый край, тем интереснее, что в итоге соберет
Джино хоть кого прокачает))
Успех Чинахова во многом зависит от Малкина. Евгений кого хочешь прокачает. Кстати, после возвращения в строй Малкин провёл 11игр и набрал (5+7) 12 очков.
Есть ведь разный типаж игроков. Кто-то создает моменты, а кто-то реализует, посмотрите на МакДэвида, Кросби, Кучерова, МакКинона - все они гении среди форвардов, но очень разные. Так и здесь, Малкину нужны те, кто откроется под его пасы, Чинахову нужен диспетчер, который даст в крюк под открывание.
Я уже намекнул,что рядом с Малкиным ,если дальше будет
Видосик могли бы и подлиннее залить, паса Жени почти не видно
Дубас гений получается.
Визионер
Интересно посмотреть, что он продемонстрирует в следующем сезоне!
Главное без травм
