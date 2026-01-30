Чинахов забил «Чикаго» с паса Малкина с разворота – 9-й гол в сезоне. У него 6+2 в 14 играх после обмена в «Питтсбург»

Егор Чинахов забил «Чикаго» после паса Евгения Малкина.

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу после паса Евгения Малкина с разворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (6:2).

На счету 24-летнего россиянина стало 14 (9+5) очков в 43 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

В 14 матчах после обмена в «Пингвинс» – 8 (6+2) баллов и «+6».

Сегодня Чинахов (15:53 – 4-е время среди форвардов «Питтсбурга », нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.