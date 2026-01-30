Кучеров набрал 1+1 в матче с «Виннипегом», пропустив часть 1-го периода из-за травмы. У него 82 очка в 48 играх – идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Виннипегом».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров поразил пустые ворота и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1).
В первом периоде 32-летний россиянин получил травму верхней части тела (вероятно, ребра) после столкновения с защитником «Джетс» Логаном Стэнли (без нарушения правил). Нападающий ушел в раздевалку, но вернулся в игру с начала второго периода.
На счету Кучерова стало 82 (27+55) очка в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+27». Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Никита (15:22, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Tampa Bay Times
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И так сыграл на 5 матчей меньше Маков, но всё равно плавно приближается к ним в гонке
1. ОВЕЧКИН - 1669 (919+750) - 1546 игр...
2. МАЛКИН - 1387 (527+860) - 1250 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1075 (384+691) - 852 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 927 (321+606) - 804 игр...
На первом месте пока Фил Эспозито 402 очка в 235-ти играх.
Никите надо в 30-ти играх набрать 56 очков что бы стать первым в этой возрастной категории, все остальных, в том числе Марио Лемье и Гретцки он уже обошел.
Самый интересный рекорд у Тампы, ибо у Стэмкоса 555 шайб за клуб. Это примерно ещё ~5 сезонов. Плюс ещё Пойнт есть, у него на данный момент 317 шайб и он на 3 года моложе Кучерова