  • Кучеров набрал 1+1 в матче с «Виннипегом», пропустив часть 1-го периода из-за травмы. У него 82 очка в 48 играх – идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Виннипегом».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров поразил пустые ворота и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1). 

В первом периоде 32-летний россиянин получил травму верхней части тела (вероятно, ребра) после столкновения с защитником «Джетс» Логаном Стэнли (без нарушения правил). Нападающий ушел в раздевалку, но вернулся в игру с начала второго периода. 

На счету Кучерова стало 82 (27+55) очка в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+27». Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги

Сегодня Никита (15:22, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 4 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Tampa Bay Times
36 комментариев
здоровья!
И так сыграл на 5 матчей меньше Маков, но всё равно плавно приближается к ним в гонке
большинству 82 очков за сезон достаточно для 10ти миллионных контрактов (иногда даже одного такого сезона)))), а тут за 48 матчей 82 очка... круто!!!!
Ну Куч это суперэлитный уровень, топ-3 игрок лиги.
💯
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 30.01.26.
1. ОВЕЧКИН - 1669 (919+750) - 1546 игр...
2. МАЛКИН - 1387 (527+860) - 1250 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1075 (384+691) - 852 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 927 (321+606) - 804 игр...
Какая-то нереальная статистика у Никиты
Федорова обойдет в следующем сезоне, и выйдет на 3-е место, главное, чтобы без травм
Никита 7-й месяц в карьере 30 очков набрал, вроде один такой из действующих.
В 3-х сезонах в возрасте 30-32 года Кучеров набрал пока 347 очков в 207-ми матчах. Это 2-й результат в истории НХЛ.
На первом месте пока Фил Эспозито 402 очка в 235-ти играх.
Никите надо в 30-ти играх набрать 56 очков что бы стать первым в этой возрастной категории, все остальных, в том числе Марио Лемье и Гретцки он уже обошел.
Кучерову можно постараться до перерыва на олимпиаду Фёдорова по передачам за карьеру в регулярках догнать/обогнать. И потом с новыми силами двигаться к 700+ и Овечкину)
Сколько матчей там? 2-3?
Сколько матчей там? 2-3?
вроде бы 3
Супер Кучер!
Кучеров кстати вышел на чистое второе место по шайбам в истории Тампы, 384. Обошёл Лекавалье, сыграв почти на 200 игр меньше.

Самый интересный рекорд у Тампы, ибо у Стэмкоса 555 шайб за клуб. Это примерно ещё ~5 сезонов. Плюс ещё Пойнт есть, у него на данный момент 317 шайб и он на 3 года моложе Кучерова
Погоня начинается
Скорее заруба с Селебрини за бронзу
Кучу до 2000 очков осталось 924. Ровненько идет.
Ответ ovi1000
Кучу до 2000 очков осталось 924. Ровненько идет.
Ты хоть других игроков знаешь в НХЛ, кроме своего любов.ника?
