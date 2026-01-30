«Каролина» обыграла «Юту» (5:4), уступая 2:4 к 59-й минуте. «Харрикейнс» забросили 3 шайбы за 89 секунд в концовке 3-го периода
«Каролина» обыграла «Юту» (5:4), уступая 2:4 к 59-й минуте.
«Каролина» обыграла «Юту» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
К 59-й минуте «Харрикейнс» уступали со счетом 2:4, но в итоге сумели выиграть в основное время, забросив в концовке третьего периода 3 шайбы подряд за 89 секунд.
Отличились Андрей Свечников (58:01), Шейн Гостисбеер (58:33) и Джордан Стаал (59:30).
Победа стала для клуба из Роли 5-й в последних 6 матчах. С 71 очком в 53 играх команда под руководством Рода Бринд’Амора лидирует в Столичном дивизионе и идет на 2-м месте в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Жестко, все конкуренты Баффало набирают очки ))
Сочувствую болелам Юты, неприятные ощущения , после такого позора
Пора возвращаться в Аризону.
Не сказать что прям позор, проиграть полностью по игре со счётом 0-10 вот это позор, но впечатления конечно неприятные
