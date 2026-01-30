«Каролина» обыграла «Юту» (5:4), уступая 2:4 к 59-й минуте. «Харрикейнс» забросили 3 шайбы за 89 секунд в концовке 3-го периода

«Каролина» обыграла «Юту» (5:4), уступая 2:4 к 59-й минуте.

«Каролина » обыграла «Юту» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

К 59-й минуте «Харрикейнс» уступали со счетом 2:4, но в итоге сумели выиграть в основное время, забросив в концовке третьего периода 3 шайбы подряд за 89 секунд.

Отличились Андрей Свечников (58:01), Шейн Гостисбеер (58:33) и Джордан Стаал (59:30).

Победа стала для клуба из Роли 5-й в последних 6 матчах. С 71 очком в 53 играх команда под руководством Рода Бринд’Амора лидирует в Столичном дивизионе и идет на 2-м месте в Восточной конференции.