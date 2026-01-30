Свечников набрал 2+1 в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой. У него 20+26 в 53 играх в сезоне
Андрей Свечников набрал 2+1 в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4).
На счету 25-летнего россиянина стало 46 (20+26) очков в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+3».
Свечников достиг отметки 20 шайб в 6 из 8 своих сезонов в лиге.
Сегодня он был признан второй звездой встречи, первой звездой стал защитник «Харрикейнс» Шейн Гостисбеер с 3 (2+1) баллами.
Свечников (19:59, «+1») реализовал 2 из 4 бросков в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Отлично Андрей! Идёт на лучший сезон в карьере!А затем нужно также и в ПО, как в прошлом сезоне!
Хорошо разогнался,а ведь так тяжело начинал этот сезон
Вот время летит уже восьмой сезон в "Ураганах"!!
Было бы уже под 30, будь получше начало сезона. Так и Дорофеева скоро догонит, у которого осенью числилось 9 шайб, когда Андрей забивал всего лишь первую.
В 6-ти сезонах из 8-ми забил 20 шайб, довольно неплохо. Если бы не неудачное начало сезона, то сейчас бы было около 30 заброшенных шайб.
Русский Мариан Хосса
