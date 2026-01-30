Свечников набрал 2+1 в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой. У него 20+26 в 53 играх в сезоне

Андрей Свечников набрал 2+1 в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4).

На счету 25-летнего россиянина стало 46 (20+26) очков в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

Свечников достиг отметки 20 шайб в 6 из 8 своих сезонов в лиге.

Сегодня он был признан второй звездой встречи, первой звездой стал защитник «Харрикейнс» Шейн Гостисбеер с 3 (2+1) баллами.

Свечников (19:59, «+1») реализовал 2 из 4 бросков в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Статистика потерь и перехватов – 1:1.