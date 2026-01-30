  • Спортс
Быков о Панарине: «Закулисная игра продолжится, но Артемий останется в «Рейнджерс»

Быков о Панарине: закулисная игра продолжится, но Артемий останется в «Рейнджерс».

Вячеслав Быков считает, что нападающий Артемий Панарин останется в  «Рейнджерс», несмотря на решение тренерского штаба вывести его из состава.

— Что думаете о решение «Рейнджерс» вывести Панарина из состава?

— НХЛ — совсем другая кухня. Помимо самой игры, там есть закулисные игры, контрактные взаимоотношения между игроками, руководством, агентами. Это своего рода закулисная игра. Каждая сторона хочет получить то, что ей требуется. Скоро сядут за стол и найдут общее решение. 

Панарин — тот игрок, который усилит любую команду НХЛ. Он создаст атмосферу и придаст импульс любой команде. Такие игроки на вес золота. Опыт, техника, видение — это первоклассный игрок, другого мнения у меня нет.

Другие команды будут рассматривать, каким образом его использовать. Многое будет зависеть от того, у кого есть свободные места. Мне кажется, что эта закулисная игра продолжится, но Артемий останется в «Рейнджерс», — сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
что за бред он сказал?
как Панарин может остаться в Рейнджерс, если ему не предложили контракт и официально вывели из состава для подготовки к обмену?
Ответ Доля Кузьмин
что за бред он сказал? как Панарин может остаться в Рейнджерс, если ему не предложили контракт и официально вывели из состава для подготовки к обмену?
У него запрет на обмен и если он откажется уходить то останется в Рейнджерс до лета.
Ответ Доля Кузьмин
что за бред он сказал? как Панарин может остаться в Рейнджерс, если ему не предложили контракт и официально вывели из состава для подготовки к обмену?
Летом может выбрать любую команду. Сейчас же хоть у него пол года и осталось, но менты будут максимально перед дедлайном переходов вытягивать пики, игроков за него, хотя как по мне это Панарин может выкручивать им руки, и уйти хоть за мешок картошки в любую команду которая потянет его контракт
Быков: инфа 💯
Рубрика: Не спрашивали - отвечаем !
