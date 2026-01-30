Быков о Панарине: закулисная игра продолжится, но Артемий останется в «Рейнджерс».

Вячеслав Быков считает, что нападающий Артемий Панарин останется в «Рейнджерс», несмотря на решение тренерского штаба вывести его из состава.

— Что думаете о решение «Рейнджерс» вывести Панарина из состава?

— НХЛ — совсем другая кухня. Помимо самой игры, там есть закулисные игры, контрактные взаимоотношения между игроками, руководством, агентами. Это своего рода закулисная игра. Каждая сторона хочет получить то, что ей требуется. Скоро сядут за стол и найдут общее решение.

Панарин — тот игрок, который усилит любую команду НХЛ. Он создаст атмосферу и придаст импульс любой команде. Такие игроки на вес золота. Опыт, техника, видение — это первоклассный игрок, другого мнения у меня нет.

Другие команды будут рассматривать, каким образом его использовать. Многое будет зависеть от того, у кого есть свободные места. Мне кажется, что эта закулисная игра продолжится, но Артемий останется в «Рейнджерс», — сказал бывший тренер сборной России.