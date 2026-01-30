Тренер «Шанхая» Лав об 1:2 с «Сочи»: «Не совсем были готовы сыграть с самого начала. Получили большое количество удалений. В этом есть и моя вина»

Тренер «Шанхая» Лав об 1:2 с «Сочи»: не совсем были готовы сыграть с самого начала.

Тренер «Шанхая» Митч Лав оценил поражение от «Сочи» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Неудачное начало матча. Получили большое количество удалений. Четыре из них — неправильная игра клюшкой. После этого игра поменялась. Не совсем были готовы сыграть с самого начала. В этом есть и моя вина как тренера, лидера. Первый период нам не удался. Но после второго гола «Сочи» мы реабилитировались в целом. Большое количество удалений в начале матча стоили нам игры.

— Пять удалений в начале. Почему настолько недисциплинированным получился первый период?

— Удаления такого типа обычно связаны с неправильной позицией тела. Я пока здесь недолго, но, насколько знаю, удаления — это проблема в течение всего сезона. И одна из моих задач — решить этот вопрос, решить проблемы с дисциплиной. Если мы хотим бороться за плей‑офф и выйти в него, это надо решать.

— Еще одна проблема — это реализация. Почему не удается конвертировать броски в голы?

— Никаких секретов не расскажу. У нас действительно много бросков по воротам, но мы не доводим это дело до конца. Думаю, мы не совсем хорошо нагружаем вратаря, хотя голкипер «Сочи» сегодня сыграл здорово. Нужно просто работать над этим моментом, лучше создавать давление на вратаря, пользоваться отскоками, – сказал Лав.