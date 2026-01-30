  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Шанхая» Лав об 1:2 с «Сочи»: «Не совсем были готовы сыграть с самого начала. Получили большое количество удалений. В этом есть и моя вина»
0

Тренер «Шанхая» Лав об 1:2 с «Сочи»: «Не совсем были готовы сыграть с самого начала. Получили большое количество удалений. В этом есть и моя вина»

Тренер «Шанхая» Лав об 1:2 с «Сочи»: не совсем были готовы сыграть с самого начала.

Тренер «Шанхая» Митч Лав оценил поражение от «Сочи» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Неудачное начало матча. Получили большое количество удалений. Четыре из них — неправильная игра клюшкой. После этого игра поменялась. Не совсем были готовы сыграть с самого начала. В этом есть и моя вина как тренера, лидера. Первый период нам не удался. Но после второго гола «Сочи» мы реабилитировались в целом. Большое количество удалений в начале матча стоили нам игры.

— Пять удалений в начале. Почему настолько недисциплинированным получился первый период?

— Удаления такого типа обычно связаны с неправильной позицией тела. Я пока здесь недолго, но, насколько знаю, удаления — это проблема в течение всего сезона. И одна из моих задач — решить этот вопрос, решить проблемы с дисциплиной. Если мы хотим бороться за плей‑офф и выйти в него, это надо решать.

— Еще одна проблема — это реализация. Почему не удается конвертировать броски в голы?

— Никаких секретов не расскажу. У нас действительно много бросков по воротам, но мы не доводим это дело до конца. Думаю, мы не совсем хорошо нагружаем вратаря, хотя голкипер «Сочи» сегодня сыграл здорово. Нужно просто работать над этим моментом, лучше создавать давление на вратаря, пользоваться отскоками, – сказал Лав.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoМитч Лав
logoСочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Михайлов о 2:1 с «Шанхаем»: «Самоотдача, характер, сердце – главные составляющие победы. Вратарь здорово сыграл»
29 января, 20:42
«Сочи» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Шанхай» – 2:1. «Дрэгонс» програли 7 из 8 последних матчей
29 января, 18:58
КХЛ. «Шанхай» проиграл «Сочи», «Авангард» победил «Трактор», «Сибирь» обыграла «Динамо» Минск, «Автомобилист» пропустил 5 шайб от «Амура»
29 января, 18:50
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем