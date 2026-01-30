Евросоюз ввел санкции против Губерниева, у Клишиной забрали квартиру, Соболенко и Рыбакина в финале Australian Open, 750-й ассист Овечкина и другие новости

1. В FONBET КХЛ «Автомобилист» проиграл «Амуру» (2:5), «Сибирь» обыграла «Динамо» Минск (4:1), «Авангард» победил «Трактор» (1:0), «Шанхай» уступил «Сочи» (1:2).

2. Арина Соболенко обыграла Элину Свитолину в полуфинале Australian Open , Елена Рыбакина прошла Джессику Пегулу.

3. НХЛ. «Каролина» вырвала победу у «Юты» в основное время (5:4), уступая 2:4 к 59-й минуте , Свечников набрал 2+1 . «Тампа» была сильнее «Виннипега» (4:1), Кучеров набрал 1+1 , хотя пропустил часть матча из-за травмы. «Питтсбург» с очередным голом Чинахова с паса Малкина справился с «Чикаго» (6:2). «Вашингтон» одолел «Детройт» (4:3 Б), Овечкин не забил, но отметил юбилей по ассистам – 750 . Все результаты дня – здесь .

4. В Лиге Европы прошли матчи заключительного тура общего этапа: «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Ред Булл Зальцбург» (3:2), «Порту» переиграл «Рейнджерс» (3:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на выезде уступил «Лиону» (2:4), «Рома» в гостях поделила очки с «Панатинаикосом» (1:1). Определились все участники плей-офф .

5. Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на непредоставление нейтрального статуса. Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил : «Просто высший цинизм. Делают все, чтобы Александр не попал на Игры».

6. НБА. 49 очков Купера Флэгга не спасли «Даллас» от проигрыша «Шарлотт», 77 очков на двоих от Макси и Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Сакраменто» и другие результаты .

7. Европейский союз ввел санкции против Дмитрия Губерниева. Российский журналист, комментатор и телеведущий отреагировал : «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт».

8. Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, что у нее забрали квартиру в Твери : «Меня выписали, сейчас я называюсь бомж». Минимущества Тверской области заявило : «Договор расторгнут, так как Дарья утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России».

9. С «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого сняли 10 очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае, с «Шанхай Порт» – пять. 73 человека отстранены от футбола.

10. «Ледниковый период» занял 96-е место в рейтинге наиболее популярных программ среди россиян за неделю с 19 по 25 января. Фигуристка Камила Валиева прыгнула на тренировке четверной тулуп и каскад четверной тулуп – тройной сальхов.

11. Бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова обвиняют в хищении денег , выделенных на строительство олимпийских объектов Сочи-2014. Он объявлен в международный розыск.

12. Трансферы. Унаи Эмери – главный кандидат «Реала» на случай увольнения Альваро Арбелоа, клуб связывался с тренером, чтобы узнать его готовность, но это не точно . «Зенит» предложил 10+4,5 млн евро за Фелипе Аугусто, «Трабзонспор» требует 20 млн с учетом бонусов за форварда. «Арсенал» продаст Зинченко «Аяксу» за 1,5 млн евро и бонусы.

13. В Барселоне продолжаются первые предсезонные тесты «Формулы-1» сезона-2026. Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в утренней сессии четвертого дня, его напарник Джордж Расселл – в дневной.

14. «Уралмаш» взял верх над «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ , «Самара» потерпела поражение от «Бетсити Пармы».

15. Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола приговорили к 60 часам общественных работ за оскорбления киргизов и казахов.

Цитаты дня:

Матвей Сафонов: «Это миф, что пенальти отбиваются на реакцию . Но вратарь не гадает – есть этап подготовки. В «Краснодаре» одно время просили реагировать по удару»

Егор Бероев: «В СССР футболисты играли не за деньги, а за честь страны , были настоящими офицерами спорта. На современных смотреть не хочется»

Кросас о России: «Еда – просто дерьмо , я целыми днями ел пасту в итальянских ресторанах. Никто не говорил по-английски, мне пришлось учить русский»

Алина Пеклецова: «На Губерниева вообще не обращаю внимания. Как человека не считаю его хорошим – скажем так, максимально мягко»

Егор Дёмин: «Удивила Филадельфия, где люди потянулись к выходу при «-20» , не дождавшись даже четвертой четверти»