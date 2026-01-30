  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Евросоюз ввел санкции против Губерниева, у Клишиной забрали квартиру, Соболенко и Рыбакина в финале Australian Open, 750-й ассист Овечкина и другие новости
38

Евросоюз ввел санкции против Губерниева, у Клишиной забрали квартиру, Соболенко и Рыбакина в финале Australian Open, 750-й ассист Овечкина и другие новости

1. В FONBET КХЛ «Автомобилист» проиграл «Амуру» (2:5), «Сибирь» обыграла «Динамо» Минск (4:1), «Авангард» победил «Трактор» (1:0), «Шанхай» уступил «Сочи» (1:2).

2. Арина Соболенко обыграла Элину Свитолину в полуфинале Australian Open, Елена Рыбакина прошла Джессику Пегулу.

3. НХЛ. «Каролина» вырвала победу у «Юты» в основное время (5:4), уступая 2:4 к 59-й минуте, Свечников набрал 2+1. «Тампа» была сильнее «Виннипега» (4:1), Кучеров набрал 1+1, хотя пропустил часть матча из-за травмы. «Питтсбург» с очередным голом Чинахова с паса Малкина справился с «Чикаго» (6:2). «Вашингтон» одолел «Детройт» (4:3 Б), Овечкин не забил, но отметил юбилей по ассистам – 750. Все результаты дня – здесь

4. В Лиге Европы прошли матчи заключительного тура общего этапа: «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Ред Булл Зальцбург» (3:2), «Порту» переиграл «Рейнджерс» (3:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на выезде уступил «Лиону» (2:4), «Рома» в гостях поделила очки с «Панатинаикосом» (1:1). Определились все участники плей-офф.

5. Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на непредоставление нейтрального статуса. Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил: «Просто высший цинизм. Делают все, чтобы Александр не попал на Игры».

6. НБА. 49 очков Купера Флэгга не спасли «Даллас» от проигрыша «Шарлотт», 77 очков на двоих от Макси и Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Сакраменто» и другие результаты

7. Европейский союз ввел санкции против Дмитрия Губерниева. Российский журналист, комментатор и телеведущий отреагировал: «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт».

8. Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, что у нее забрали квартиру в Твери: «Меня выписали, сейчас я называюсь бомж». Минимущества Тверской области заявило: «Договор расторгнут, так как Дарья утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России».

9. С «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого сняли 10 очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае, с «Шанхай Порт» – пять. 73 человека отстранены от футбола.

10. «Ледниковый период» занял 96-е место в рейтинге наиболее популярных программ среди россиян за неделю с 19 по 25 января. Фигуристка Камила Валиева прыгнула на тренировке четверной тулуп и каскад четверной тулуп – тройной сальхов.

11. Бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова обвиняют в хищении денег, выделенных на строительство олимпийских объектов Сочи-2014. Он объявлен в международный розыск.

12. Трансферы. Унаи Эмери – главный кандидат «Реала» на случай увольнения Альваро Арбелоа, клуб связывался с тренером, чтобы узнать его готовность, но это не точно. «Зенит» предложил 10+4,5 млн евро за Фелипе Аугусто, «Трабзонспор» требует 20 млн с учетом бонусов за форварда. «Арсенал» продаст Зинченко «Аяксу» за 1,5 млн евро и бонусы.

13. В Барселоне продолжаются первые предсезонные тесты «Формулы-1» сезона-2026. Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в утренней сессии четвертого дня, его напарник Джордж Расселл – в дневной.

14. «Уралмаш» взял верх над «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, «Самара» потерпела поражение от «Бетсити Пармы».

15. Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола приговорили к 60 часам общественных работ за оскорбления киргизов и казахов.

Цитаты дня:

Матвей Сафонов: «Это миф, что пенальти отбиваются на реакцию. Но вратарь не гадает – есть этап подготовки. В «Краснодаре» одно время просили реагировать по удару»

Егор Бероев: «В СССР футболисты играли не за деньги, а за честь страны, были настоящими офицерами спорта. На современных смотреть не хочется»

Кросас о России: «Еда – просто дерьмо, я целыми днями ел пасту в итальянских ресторанах. Никто не говорил по-английски, мне пришлось учить русский»

Алина Пеклецова: «На Губерниева вообще не обращаю внимания. Как человека не считаю его хорошим – скажем так, максимально мягко»

Егор Дёмин: «Удивила Филадельфия, где люди потянулись к выходу при «-20», не дождавшись даже четвертой четверти»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И квартиру у Губера надо тоже забрать
Не у тех надо квартиры и дворцы изымать.
Ответ Vladimir Arshanov
Не у тех надо квартиры и дворцы изымать.
Какие дворцы? Однушка в Твери.
Ответ garry wide
Какие дворцы? Однушка в Твери.
Так я не про ее дворцы и квартиры.
Главная потеря для европейского зрителя — теперь они не услышат, как Губерниев назовет их «милочками» и не спросит, не нужен ли им уголь. 😃
Ответ профессор Лебединский
Главная потеря для европейского зрителя — теперь они не услышат, как Губерниев назовет их «милочками» и не спросит, не нужен ли им уголь. 😃
Почему Губерниев предлагает им уголь, он что шахтер?
Ответ garry wide
Почему Губерниев предлагает им уголь, он что шахтер?
Почему Гомер Симпсон ест пончики, он что пекарь? Почему Чак Норрис носит ботинки, он что сапожник? Продолжать список ваших гениальных вопросов или сами догадаетесь, что шутка и реальная профессия — это немного разные вещи и понятия ?
Хорошая новость про губера.
В отношении мирового сообщества к российским спортсменам прослеживаются черты ксенофобии. Надеюсь, Губерниев, ощутив на себе всю красоту несправедливости, перестанет вещать о том, что на международные соревнования российским спортсменам нужно ехать в любом качестве и международные соревнования в РФ нужно транслировать обязательно. Нет худа без добра.
Ответ Мар-ина
В отношении мирового сообщества к российским спортсменам прослеживаются черты ксенофобии. Надеюсь, Губерниев, ощутив на себе всю красоту несправедливости, перестанет вещать о том, что на международные соревнования российским спортсменам нужно ехать в любом качестве и международные соревнования в РФ нужно транслировать обязательно. Нет худа без добра.
В чем несправедливость к Губеру?!
Ответ Дядя ТУРА
В чем несправедливость к Губеру?!
Стараюсь пропускать перлы Губерниева, но знаю, что субъективная несправедливость помогает осознать глубину и грани объективной несправедливости.
Нам вообще нужно пристально оценивать "наших" спортсменов, корые живут в США, но при этом говорят, что они россияне.
Живёшь в США, или Европе вот за них и выступай. Это честно по отношению к себе и к болельщикам.
Ответ Ultimat 7
Нам вообще нужно пристально оценивать "наших" спортсменов, корые живут в США, но при этом говорят, что они россияне. Живёшь в США, или Европе вот за них и выступай. Это честно по отношению к себе и к болельщикам.
Извините, а в её родной Твери можно выступать? Хоть один профессиональный легкоатлет может появиться в этом городе?
Овечкин тоже должен был выступать за США или это другое? Вы его не считаете нашим спортсменом?
Ответ Кирилл Шарапов
Извините, а в её родной Твери можно выступать? Хоть один профессиональный легкоатлет может появиться в этом городе? Овечкин тоже должен был выступать за США или это другое? Вы его не считаете нашим спортсменом?
В России давно решили вопрос с подготовкой и тренировкой олимпийской сборной. Все сборы проводят в Сочи на олимпийскийх объектах. Мне лично пофиг, пусть живёт где хочет, а за Россию выступать будут те кто в России живёт.
Егор Бероев: в СССР актера театра и кино играли на сцене, снимались в фильмах для зрителей. Были настоящими мастерами своего дела. На сегодняшних выходцев из КВН, Камеди смотреть противно.
Ответ Александр Никифоров
Егор Бероев: в СССР актера театра и кино играли на сцене, снимались в фильмах для зрителей. Были настоящими мастерами своего дела. На сегодняшних выходцев из КВН, Камеди смотреть противно.
К Бероеву какие претензии? Он с псевоактерами не снимается и на сцене с ними не работает.
Странно, что фимоз Тлисова не попал в топ новостей
Ответ _BoSToN_44
Странно, что фимоз Тлисова не попал в топ новостей
Это на главную и бургеры Зюле
Большунов рвётся на бездуховные игры где ему не рады, его в дверь а он в окно лезет, но в эту тёмную ночь никто не может ему и Бородавко помочь
Клишина теперь на панель пойдет ?
Жить на что то надо !
Ответ sobakinvow
Клишина теперь на панель пойдет ? Жить на что то надо !
Onlyfans на что?
Ответ sobakinvow
Клишина теперь на панель пойдет ? Жить на что то надо !
Ну ей то есть с чем идти на панель, можно даже на ВИП отобраться))).
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Последний тур ЛЧ и гол вратаря «Реалу», Джон Джон в «Зените», 13 россиян выступят на Олимпиаде-2026 и другие новости
29 января, 06:10
Алькарас впервые в полуфинале AO, умер Борис Игнатьев, СКА проиграл 5-й матч подряд, Путину предложили легализовать онлайн-казино, 996-й гол Овечкина, Доргу пропустит 10 недель и другие новости
28 января, 06:10
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
27 января, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем