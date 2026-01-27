  • Спортс
Никитин намекнул на симуляцию Камалова: «Как говорил президент, появились люди с низкой социальной ответственностью. В ЦСКА это запрещено. В наше время даже двух минут не давали»

Игорь Никитин оценил удаление Дениса Гурьянова.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:2) прокомментировал удаление нападающего команды Дениса Гурьянова на пять минут за удар клюшкой между ног защитнику соперника Никите Камалову.

– После второго периода вы активно о чем-то спорили с судьей. Это по поводу 5-минутного удаления?

– Нет, я, кстати, с Володей (видимо, речь о главном арбитре матча Владимире Мочалове – Спортс’‘) не спорил.

Мы разговаривали, и я просто сказал... Мне кажется, что это правило, которое сейчас в лиге... Как говорил президент, появились люди с низкой социальной ответственностью. Нельзя пользоваться. Хоккей – это мужская игра.

Я таких моментов видел четыре раза в сезоне – и с наших игр, и с других. Я, например, в своей команде запрещаю эти вещи делать.

Мы все играли в хоккей и знаем, что если удара нет, то там и болевых ощущений нет. Когда удар – я согласен. Но сейчас ребята этим пользуются. Нельзя превращать хоккей в какие-то другие сценарии.

Я с Владимиром на эту тему разговаривал. Он говорит, что у них такая установка: если такая ситуация случается – это пять минут. По мне – это не пять минут.

В наше время даже двух минут не давали за такое, – сказал Игорь Никитин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница ЦСКА в «ВКонтакте»
17 комментариев
Как любит говорить Аниськин, приукрасил).
Не в защиту Гурьянова, если что в матче симпатии на стороне Северстали были.
Но как же смешно слышать от Никитина про низкую социальную ответственность)))
Ну, и правда похоже, что чуть преиграл)
Ответ [Калебидис]
Ну, и правда похоже, что чуть преиграл)
Тут согласен, артист ещё тот!
Ответ [Калебидис]
Ну, и правда похоже, что чуть преиграл)
Ну, до Кордобы ещё играть и играть….
И где там удар между ног? Так-то здесь и 2 минуты не за что давать. Хотя повторы не очень качественные. Но действительно похоже на симуляцию
Ответ Millencolin
И где там удар между ног? Так-то здесь и 2 минуты не за что давать. Хотя повторы не очень качественные. Но действительно похоже на симуляцию
Никакого удара и в помине не было, согласен.
Что-то тренеры решили в недалеких спецов поиграть. То Ларионов считает, что неумышленная игра вратаря высоко поднятой клюшкой с нанесением травмы это не четыре минуты. Теперь у Никитина "по мне это не пять минут". Приукрасил или нет Камалов, даже легкая попытка удара в пах карается хотя бы пятеркой, что стоит принять и чему следовать без увязки со своими взглядами на справедливость.
Ответ Приорат70
Что-то тренеры решили в недалеких спецов поиграть. То Ларионов считает, что неумышленная игра вратаря высоко поднятой клюшкой с нанесением травмы это не четыре минуты. Теперь у Никитина "по мне это не пять минут". Приукрасил или нет Камалов, даже легкая попытка удара в пах карается хотя бы пятеркой, что стоит принять и чему следовать без увязки со своими взглядами на справедливость.
Только тут не было ни попытки ударить, ни самого удара
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Только тут не было ни попытки ударить, ни самого удара
Это неважно. Он попал именно туда, за что дают 5 минут. Высоко поднятой клюшкой в 90+% случаев тоже играют не по злому умыслу.
Я ,конечно против грубости на льду, но тут мне тоже показалось, игрок Северстали перегнул немного, его можно понять, команда безнадежно (по ходу игры, даже не по счету)проигрывала и он решил помочь. в этот раз проскочило, второй раз вряд ли проскочит.
Там вообще удаления не было! Никитин прав!
Там если и был удар, то по руке Камалова, а не по бубенцам
Никитин прав, действительно Камалов разыграл спектакль, и это было видно на скамейке запасных когда он корчился от боли, Гурьянов не бил его по бубенцам, а просто клюшка попала между ног этому притворщику Камалову......Камал какой ты после этого мужик, гнида ты а не мужик.....а судья не разобрался в этой ситуации, Камалу надо было давать за симуляцию две минуты
