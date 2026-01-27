Никитин намекнул на симуляцию Камалова: «Как говорил президент, появились люди с низкой социальной ответственностью. В ЦСКА это запрещено. В наше время даже двух минут не давали»

Игорь Никитин оценил удаление Дениса Гурьянова.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали » (4:2) прокомментировал удаление нападающего команды Дениса Гурьянова на пять минут за удар клюшкой между ног защитнику соперника Никите Камалову .

– После второго периода вы активно о чем-то спорили с судьей. Это по поводу 5-минутного удаления?

– Нет, я, кстати, с Володей (видимо, речь о главном арбитре матча Владимире Мочалове – Спортс’‘) не спорил.

Мы разговаривали, и я просто сказал... Мне кажется, что это правило, которое сейчас в лиге... Как говорил президент, появились люди с низкой социальной ответственностью. Нельзя пользоваться. Хоккей – это мужская игра.

Я таких моментов видел четыре раза в сезоне – и с наших игр, и с других. Я, например, в своей команде запрещаю эти вещи делать.

Мы все играли в хоккей и знаем, что если удара нет, то там и болевых ощущений нет. Когда удар – я согласен. Но сейчас ребята этим пользуются. Нельзя превращать хоккей в какие-то другие сценарии.

Я с Владимиром на эту тему разговаривал. Он говорит, что у них такая установка: если такая ситуация случается – это пять минут. По мне – это не пять минут.

В наше время даже двух минут не давали за такое, – сказал Игорь Никитин.