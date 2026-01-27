Сергей Светлов: «Моторный «Авангард» не совсем подходит Пилипенко по стилю. Костин для ЦСКА подходит – такие игроки необходимы, когда пойдет атлетичный хоккей»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов оценил перехода нападающего Кирилла Пилипенко в «Авангард» и трансфер форварда Клима Костина в ЦСКА.

– Какие обмены отметите?

– Для меня два самых громких обмена – с участием нападающих. Это Костин в ЦСКА и Пилипенко в «Авангарде».

– Почему?

– Костин очень понравился в чемпионском сезоне «Авангарда», хотя тогда он тяжело входил в форму и разогнался только к весне.

Мне показалось, что и сейчас в Омске он трудно вкатывался, да и как после долгого перерыва вкатиться, если получаешь эпизодическое время в нижних звеньях.

В чемпионском «Авангарде» этот силовой форвард, помнится, проявил себя как кубковый боец. В плей-офф, когда пойдет более жесткая борьба и более закрытый, атлетичный хоккей, такие игроки необходимы.

Думаю, по стилю он подходит ЦСКА – и в команде ему найдут место. Это однозначно усиление именно к плей-офф.

– Пилипенко?

– Необычный форвард с хорошим голевым чутьем, которого не просто вписать в командную тактику.

Из «Северстали» он, один из лучших снайперов последних лет, в этом сезоне как-то исчез. И теперь появился в моторном «Авангарде», который по стилю в общем-то не совсем подходит для Пилипенко.

Тем интереснее посмотреть, как североамериканские тренеры смогут использовать новичка в интенсивном хоккее по прямым линиям.

Во всяком случае по стилю Череповец и Омск – скорее противоположности, – сказал Сергей Светлов.