Сеннеке догнал Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков – у них по 43 очка. Форвард «Анахайма» сделал 2 передачи с «Эдмонтоном» при «-4», 7 бросках и 25:31 на льду
Беккетт Сеннеке догнал Ивана Демидова в гонке бомбардиров среди новичков.
19-летний нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:7).
Канадец завершил игру с показателем полезности «минус 4», нанес семь бросков по воротам, выполнил один силовой прием и провел рекордные для себя 25:31 на льду (6:13 – в большинстве).
В активе Сеннеке стало 43 (18+25) очка 53 играх чемпионата.
Таким образом, Беккетт догнал и теперь делит с форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым лидерство в гонке бомбардиров среди новичков. На счету россиянина также 43 (11+32) балла в 52 матчах.
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер идет третьим – 34 (13+21) очка в 52 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Вынужденно легла ответственность за результат и на молодого.
Колдер получит Шефер
Стандартизированные показатели (количество очков за 60 минут):
Демидов 3.22 (общее 31 место) (для примера, у Капризова 3.33, у Панарина 3.15)
Сеннеке 2.76 (общее 73 место)
##########
Игра в обороне:
Перехваты:
Демидов: 16
Сеннеке: 13
##########
Заблокированные броски:
Демидов: 19
Сеннеке: 16
Вот бы Ивану столько времени давали...