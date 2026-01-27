Сеннеке догнал Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков – у них по 43 очка. Форвард «Анахайма» сделал 2 передачи с «Эдмонтоном» при «-4», 7 бросках и 25:31 на льду

  • Спортс
Беккетт Сеннеке догнал Ивана Демидова в гонке бомбардиров среди новичков.

19-летний нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:7).

Канадец завершил игру с показателем полезности «минус 4», нанес семь бросков по воротам, выполнил один силовой прием и провел рекордные для себя 25:31 на льду (6:13 – в большинстве).

В активе Сеннеке стало 43 (18+25) очка 53 играх чемпионата.

Таким образом, Беккетт догнал и теперь делит с форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым лидерство в гонке бомбардиров среди новичков. На счету россиянина также 43 (11+32) балла в 52 матчах.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер идет третьим – 34 (13+21) очка в 52 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
25 минут , безумие для молодого игрока
Ответ Александр Борисов
25 минут , безумие для молодого игрока
Тут больше удивляют шесть минут в большинстве.
Ответ Александр Борисов
25 минут , безумие для молодого игрока
Почти все лидеры атаки на травме. Кому результат делать?
Вынужденно легла ответственность за результат и на молодого.
Да роли особо не играет
Колдер получит Шефер
Ответ Сергей Галынский
Да роли особо не играет Колдер получит Шефер
А если он завтра сломается до конца сезона?
Ответ Сергей Галынский
Да роли особо не играет Колдер получит Шефер
И это будет абсолютно заслуженно.
Время на льду у Сеннеке впечатляющее, конечно.

Стандартизированные показатели (количество очков за 60 минут):
Демидов 3.22 (общее 31 место) (для примера, у Капризова 3.33, у Панарина 3.15)
Сеннеке 2.76 (общее 73 место)
##########
Игра в обороне:
Перехваты:
Демидов: 16
Сеннеке: 13
##########
Заблокированные броски:
Демидов: 19
Сеннеке: 16
Почти половина игры! Вау!
>25 минут

Вот бы Ивану столько времени давали...
Ответ Poland in the Space
>25 минут Вот бы Ивану столько времени давали...
Сломаются одновременно Сузуки, Коуфилд и Слафковски -будет и у Ивана столько времени, может и больше
Ответ Poland in the Space
>25 минут Вот бы Ивану столько времени давали...
Сеннеке и играл раньше меньше 20 минут за матч. Просто у Анахайма лютая эпидемия травм в нападении (Карлссон, Мактавиш, Терри, Ватрано)
Ещё одна звезда зажглась
Был Сенека философ, теперь и хоккеист Сеннеке появился
У Макдэвида 23:31- слабак
Он в два раза больше на льду проводит
нет защиты и бэкапа. отсюда и результат.
