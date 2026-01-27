Сеннеке догнал Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков – у них по 43 очка. Форвард «Анахайма» сделал 2 передачи с «Эдмонтоном» при «-4», 7 бросках и 25:31 на льду

Беккетт Сеннеке догнал Ивана Демидова в гонке бомбардиров среди новичков.

19-летний нападающий «Анахайма » Беккетт Сеннеке сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (4:7).

Канадец завершил игру с показателем полезности «минус 4», нанес семь бросков по воротам, выполнил один силовой прием и провел рекордные для себя 25:31 на льду (6:13 – в большинстве).

В активе Сеннеке стало 43 (18+25) очка 53 играх чемпионата.

Таким образом, Беккетт догнал и теперь делит с форвардом «Монреаля » Иваном Демидовым лидерство в гонке бомбардиров среди новичков. На счету россиянина также 43 (11+32) балла в 52 матчах.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер идет третьим – 34 (13+21) очка в 52 матчах.