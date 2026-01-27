У Тамбиева есть предложение: «Оно показалось интересным, посмотрим, во что выльется. Не хочу объявлять конкретику – это пока в стадии переговоров»
Леонид Тамбиев заявил, что имеет предложение о работе.
Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о предложении о работе.
В ходе нынешнего сезона специалист был уволен из дальневосточного клуба.
– Какие у вас планы после ухода из КХЛ?
– На сегодняшний день есть одно предложение. Оно мне показалось интересным, но посмотрим, во что оно в итоге выльется.
Сейчас не хочу объявлять конкретику. Это пока в стадии переговоров, – сказал Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Тамбиев только что вернулся с Дальнего востока. Значит, туда он не полетит.
В Динамо Москва на место ГТ метит Роман Борисович.
Поэтому остается питерский СКА.
Железная логика :)
Полагаю, что Квартальнов дотренирует до конца сезона, а потом свинтит.