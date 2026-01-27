У Тамбиева есть предложение: «Оно показалось интересным, посмотрим, во что выльется. Не хочу объявлять конкретику – это пока в стадии переговоров»

Леонид Тамбиев заявил, что имеет предложение о работе.

Бывший главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев рассказал о предложении о работе.

В ходе нынешнего сезона специалист был уволен из дальневосточного клуба.

– Какие у вас планы после ухода из КХЛ?

– На сегодняшний день есть одно предложение. Оно мне показалось интересным, но посмотрим, во что оно в итоге выльется.

Сейчас не хочу объявлять конкретику. Это пока в стадии переговоров, – сказал Леонид Тамбиев .