Макдэвид опережает Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ на 4 балла – 92 против 88. Капитан «Эдмонтона» набрал 7 очков в 2 матчах при «+8»
Коннор Макдэвид набрал два очка в матче против «Анахайма».
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвида забил гол в пустые ворота и сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:4).
Канадец также набрал «плюс 3» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 23:36 (3:15 – в большинстве, 2:29 – в меньшинстве).
У форварда 7 очков в активе в двух последних матчах. В прошлой игре с «Вашингтоном» (6:5 ОТ) Коннор набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 5».
Макдэвид записал на свой счет 92 (33+59) очка в 54 матчах чемпионата и возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги в этом сезоне.
Он опережает нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона на четыре очка – в его активе 88 (38+50) баллов в 50 играх. Третьим идет форвард «Тампы» Никита Кучеров – 80 (26+54) очков в 47 матчах.
так что разрыв ни о чём
Маккиннон сыграл 50 матчей
Макдэвид сыграл 54 матча