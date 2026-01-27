  • Спортс
  • Макдэвид опережает Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ на 4 балла – 92 против 88. Капитан «Эдмонтона» набрал 7 очков в 2 матчах при «+8»
87

Макдэвид опережает Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ на 4 балла – 92 против 88. Капитан «Эдмонтона» набрал 7 очков в 2 матчах при «+8»

Коннор Макдэвид набрал два очка в матче против «Анахайма».

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвида забил гол в пустые ворота и сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:4).

Канадец также набрал «плюс 3» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 23:36 (3:15 – в большинстве, 2:29 – в меньшинстве).

У форварда 7 очков в активе в двух последних матчах. В прошлой игре с «Вашингтоном» (6:5 ОТ) Коннор набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 5».

Макдэвид записал на свой счет 92 (33+59) очка в 54 матчах чемпионата и возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги в этом сезоне.

Он опережает нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона на четыре очка – в его активе 88 (38+50) баллов в 50 играх. Третьим идет форвард «Тампы» Никита Кучеров – 80 (26+54) очков в 47 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
87 комментариев
Зверь! Может сотку выбить до Олимпиады
Как же все на спортсе не любят Маккиннона))
Ответ Dimash Balatayev
Как же все на спортсе не любят Маккиннона))
А че его любить? Пусть его Макар с Нечасом любят)
Ответ Товарищ Бразаускас
А че его любить? Пусть его Макар с Нечасом любят)
))
у Колорадо на 4 матча меньше сыграно, чем у Эдмонтона
так что разрыв ни о чём
Ответ Karamzin
у Колорадо на 4 матча меньше сыграно, чем у Эдмонтона так что разрыв ни о чём
Кучеров сыграл 47 матчей
Маккиннон сыграл 50 матчей
Макдэвид сыграл 54 матча
Ответ Karamzin
у Колорадо на 4 матча меньше сыграно, чем у Эдмонтона так что разрыв ни о чём
Маккиннон забуксовал в последнее время, не факт что догонит
Свидетели Арт Росса Маккиннона в ноябре присуствуют?😏
Ответ ModanaJazz
Свидетели Арт Росса Маккиннона в ноябре присуствуют?😏
Так у него 4 игры в запасе. Обгонит
Ответ ModanaJazz
Свидетели Арт Росса Маккиннона в ноябре присуствуют?😏
Комментарий скрыт
кубок заслужил конечно
Ответ рональд дискейн
кубок заслужил конечно
Кубок дают не за очки в регулярке
Ответ Night stalker
Кубок дают не за очки в регулярке
что ты несешь? у него 150 в 96 играх плей-офф, регулярно тащит команду к финалу. у условных овцовкиных за всю карьеру так не было и будет.
всё же МакДи набрал 7 очков (3+4) за два последних матча
Ответ avk51
всё же МакДи набрал 7 очков (3+4) за два последних матча
Всё же ты решил поумничать, а в итоге обделался. 5+2 у него за два последних матча
Несмотря на это Куч приближается 12 и 8 очей до Маков, а недавно было 15
Я уж думал 8 очков в 1 матче. Аж передёрнуло
Ответ Иван Лапин
Я уж думал 8 очков в 1 матче. Аж передёрнуло
Такое только Бушар сможет.
Ответ Иван Лапин
Я уж думал 8 очков в 1 матче. Аж передёрнуло
может "передёрнул"? ))
Оба не ровня великому Магистру Мичкову, он настолько хорош что ему неинтересно с ними соперничить
Маккиннон - выдающийся мастер, но Макдэвид фантастический, лишь бы не сдал после 30 как Гретцкий.
Ответ See what
Маккиннон - выдающийся мастер, но Макдэвид фантастический, лишь бы не сдал после 30 как Гретцкий.
Гретцки, в этом возрасте, практически, позвоночник сломали. Только поэтому он и стал играть иначе. Последние 8 лет человек на каждый матч через боль выходил. Из нынешних с такой травмой никто бы даже до дворца спорта не добрался
Ответ КиКо
Гретцки, в этом возрасте, практически, позвоночник сломали. Только поэтому он и стал играть иначе. Последние 8 лет человек на каждый матч через боль выходил. Из нынешних с такой травмой никто бы даже до дворца спорта не добрался
Про травму не знал, думал что в 30 "великий" потерял мотивацию, так как выиграл ВСЁ и рекорды установил ВСЕ.
