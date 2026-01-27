Мичков не набрал очков против «Айлендерс»: «минус 1», 4 броска и 16:10 на льду. У форварда «Филадельфии» 27 баллов в 50 играх сезона

Матвей Мичков остался без очков в матче с «Айлендерс».

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (0:4).

21-летний форвард завершил игру с показателем полезности «минус 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 16:10 (4:39 – в большинстве).

В нынешнем сезоне Мичков набрал 27 (12+15) баллов при полезности «минус 5» в 50 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 14:38.