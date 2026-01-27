369

КХЛ. СКА уступил «Локомотиву», «Металлург» обыграл «Трактор»

В FONBET КХЛ проходят матчи регулярного чемпионата.

«Металлург» обыграл «Трактор» (3:2) в матче FONBET КХЛ, СКА уступил «Локомотиву» (1:3).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
369 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Из сегодняшних откровений Кларк мы узнали что у Радулова "умная" скорость.
Вообще-то первые минут семь-восемь слушать её комментарии было даже забавно, но потом домашние заготовки закончились и она понесла уже просто ахинею. Во втором периоде к этому добавились истеричные нотки а-ля Мосалёв, что не добавило привлекательности. На третий период не буду рисковать и переключусь, пожалуй, на Матч-ТВ. Достаточно и того, что я уже услышал.
Наташа, комментирование хоккея - это не твоё. Направь свою энергию и амбиции в другое русло. Так будет лучше для всех.
Уберите Кларк от микрофона. Отвратительно!
И чо теперь, хоккей без звука смотреть?
Ответ Алексей Каракорум
И чо теперь, хоккей без звука смотреть?
Интершум в помощь)
Ответ Алексей Каракорум
И чо теперь, хоккей без звука смотреть?
матч тв тебе в помощь
Какая Кларк ужасная
Ответ dw4xbhdgb8
Какая Кларк ужасная
Зато у ней фамилие хоккейное
За легендарный металлург из Магнитогорска!
Ответ Бабаев_1116283660
За легендарный металлург из Магнитогорска!
С такими то деньжищами точно легендарный!))))
Металлург Магнитогорск 💪🦊👍
Кто еще СКА Локо смотрит на КХЛ с Кларк? Сочувствую
Ответ Marek mgn
Кто еще СКА Локо смотрит на КХЛ с Кларк? Сочувствую
это ужасно и страшно......
За Локомотив !
Кларк - это 0.
