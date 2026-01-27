КХЛ. СКА уступил «Локомотиву», «Металлург» обыграл «Трактор»
В FONBET КХЛ проходят матчи регулярного чемпионата.
«Металлург» обыграл «Трактор» (3:2) в матче FONBET КХЛ, СКА уступил «Локомотиву» (1:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
369 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Вообще-то первые минут семь-восемь слушать её комментарии было даже забавно, но потом домашние заготовки закончились и она понесла уже просто ахинею. Во втором периоде к этому добавились истеричные нотки а-ля Мосалёв, что не добавило привлекательности. На третий период не буду рисковать и переключусь, пожалуй, на Матч-ТВ. Достаточно и того, что я уже услышал.
Наташа, комментирование хоккея - это не твоё. Направь свою энергию и амбиции в другое русло. Так будет лучше для всех.