Квартальнов о Спунере: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты»

Дмитрий Квартальнов: не знаю, что Спунер будет делать в минском «Динамо».

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос касательно переходов в команду нападающих Кирилла Воронина и Райана Спунера .

– Форварды Кирилл Воронин и Райан Спунер добавились в дедлайн. Какие у них будут роли?

– Воронин мне совершенно понятен. Он будет свою роль выполнять. Мне нравится его движение.

По Спунеру я вообще ничего говорить не буду. Вообще ничего! Но знаете, у нас романтиков в команде очень много. И еще один романтик к нам присоединился.

А нам нужны немного другие хоккеисты. Не знаю, что он будет у нас делать, – сказал Дмитрий Квартальнов .