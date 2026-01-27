Квартальнов о Спунере: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты»
Дмитрий Квартальнов: не знаю, что Спунер будет делать в минском «Динамо».
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос касательно переходов в команду нападающих Кирилла Воронина и Райана Спунера.
– Форварды Кирилл Воронин и Райан Спунер добавились в дедлайн. Какие у них будут роли?
– Воронин мне совершенно понятен. Он будет свою роль выполнять. Мне нравится его движение.
По Спунеру я вообще ничего говорить не буду. Вообще ничего! Но знаете, у нас романтиков в команде очень много. И еще один романтик к нам присоединился.
А нам нужны немного другие хоккеисты. Не знаю, что он будет у нас делать, – сказал Дмитрий Квартальнов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Про то, что Дмитрий Вячеславович хотел своего племянника пристроить.
Перед ПО плохой звоночек, ГТ и ГМ закусились.
ЗЫ но так или иначе Спунер Минску не нужен Имхо
Скоро развал команды