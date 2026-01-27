  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов о Спунере: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты»
36

Квартальнов о Спунере: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты»

Дмитрий Квартальнов: не знаю, что Спунер будет делать в минском «Динамо».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос касательно переходов в команду нападающих Кирилла Воронина и Райана Спунера.

– Форварды Кирилл Воронин и Райан Спунер добавились в дедлайн. Какие у них будут роли?

– Воронин мне совершенно понятен. Он будет свою роль выполнять. Мне нравится его движение.

По Спунеру я вообще ничего говорить не буду. Вообще ничего! Но знаете, у нас романтиков в команде очень много. И еще один романтик к нам присоединился.

А нам нужны немного другие хоккеисты. Не знаю, что он будет у нас делать, – сказал Дмитрий Квартальнов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Минск
logoКирилл Воронин
logoМатч ТВ
logoРайан Спунер
logoКХЛ
logoДмитрий Квартальнов
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ого, тут получается конфликт Квартальнова с менеджментом. Понятно, что Спунер — это не тот игрок, которого можно назвать существенным усилением «Динамо», но так выносить на публику?
Ответ Иван Буренков
Ого, тут получается конфликт Квартальнова с менеджментом. Понятно, что Спунер — это не тот игрок, которого можно назвать существенным усилением «Динамо», но так выносить на публику?
опять не у сына-агента игрока взяли, что вы хотели? молодец, в лицо правду-матку режет.
Ответ Иван Буренков
Ого, тут получается конфликт Квартальнова с менеджментом. Понятно, что Спунер — это не тот игрок, которого можно назвать существенным усилением «Динамо», но так выносить на публику?
Это говорит только о том,что его даже не поставили в известность кого берут.
узнаю великого ДВК! ну вот и пошло дело как всегда у него во всех командах) поэтому хана минчанам, в ПО максимум 1 круг пройдут
Сразу понятно было, что Спунера Квартальнов не хотел, совсем не для него игрок. Любит только чистые шайбы
А где ответ Антоненко?
Про то, что Дмитрий Вячеславович хотел своего племянника пристроить.
Перед ПО плохой звоночек, ГТ и ГМ закусились.
ЗЫ но так или иначе Спунер Минску не нужен Имхо
Он в Швейцарии только приехал и сразу двое травмированных пошли на поправку. Так что не все мы знаем про Спунера.
Ответ Ыжык
Он в Швейцарии только приехал и сразу двое травмированных пошли на поправку. Так что не все мы знаем про Спунера.
Привез аптечку? )
А менеджмент теперь не советуется с ГТ насчёт приобретений?
Ответ Melnikov1968
А менеджмент теперь не советуется с ГТ насчёт приобретений?
Полагаю, это не всегда обязательно. Спортивная стратегия более долгоиграющий фактор, чем тренер на одном и том же месте.
А что твой родственничек из ВХЛ делал бы?
Ответ #30MESSIAS>MESSI
А что твой родственничек из ВХЛ делал бы?
Понятно, что тащить родственников плохо. Это обычное дело для Квартальнова. То сынок, то племяш, другой сынок-агент свою часть работы делает. Но это аргумент в пользу чего, если говорить про ситуацию со Спунером? На кой ляд он нужен был?
Ответ rieben
Понятно, что тащить родственников плохо. Это обычное дело для Квартальнова. То сынок, то племяш, другой сынок-агент свою часть работы делает. Но это аргумент в пользу чего, если говорить про ситуацию со Спунером? На кой ляд он нужен был?
Мне нравится Спунер :) Его катание это нечто, я когда первый раз увидел, то офигел. Не знаю, поможет ли это в ПО, но чуть что, всегда можно посадить в запас.
Всё логично. Зачем в команде (особенно в ПО) игрок, который в обороне от летящей шайбы уклоняется и в итоге соперник гол забивает
Ответ vizl
Всё логично. Зачем в команде (особенно в ПО) игрок, который в обороне от летящей шайбы уклоняется и в итоге соперник гол забивает
да не в игроке дело, а что его племянника не взяли в команду! это везде так было, по Ак Барсу знаю, он с родственниками бабло делает в первую очередь, сын агент и т.д. а когда ему что не так в этом бизнесе, команде кирдык
Ответ КОТ в кроссах
да не в игроке дело, а что его племянника не взяли в команду! это везде так было, по Ак Барсу знаю, он с родственниками бабло делает в первую очередь, сын агент и т.д. а когда ему что не так в этом бизнесе, команде кирдык
это никак не отменяет того, что Спунер реально не нужен в Динамо. Тут неправы и ГТ и ГМ. Но к ГМ больше вопросов по его странным приобретениям перед дедлайном. Хорошо хоть одно не успели зарегистрировать)) А тихо, без шума просто не подписать племянника можно же было? Квартальнов от этого бы перестал тренировать? Сомневаюсь
Если брать логику, то Спунер должен был быть заменой Мороза ибо я не понимаю тогда менеджмент, зачем он и добавку без согласия м Квартальным?
Ответ Савченко Андрей
Если брать логику, то Спунер должен был быть заменой Мороза ибо я не понимаю тогда менеджмент, зачем он и добавку без согласия м Квартальным?
Он не может быть заменой Мороза. Спунер избегает борьбы, без шайбы работать не умеет, в ПО он бесполезен
Ответ vizl
Он не может быть заменой Мороза. Спунер избегает борьбы, без шайбы работать не умеет, в ПО он бесполезен
тогда зачем брать того который просто считай контракт будет просиживать?
Ну все. Раздрай в минском ханстве.
Скоро развал команды
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
сегодня, 01:35Live
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
9 минут назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
52 минуты назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30