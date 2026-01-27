«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока

«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей в регулярке НХЛ.

«Тампа» обыграла «Юту» (2:0) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Команда тренера Джона Купера одержала 15 побед в 17 последних играх. На этом отрезке «Лайтнинг» уступили только «Сент-Луису» (2:3 Б) и «Коламбусу» (5:8).

«Тампа » сейчас возглавляет таблицу Восточной конференции, имея в активе 70 очков в 51 матче.

Команда продолжит чемпионат 30 января матчем против «Виннипега».