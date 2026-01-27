«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей в регулярке НХЛ.
«Тампа» обыграла «Юту» (2:0) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда тренера Джона Купера одержала 15 побед в 17 последних играх. На этом отрезке «Лайтнинг» уступили только «Сент-Луису» (2:3 Б) и «Коламбусу» (5:8).
«Тампа» сейчас возглавляет таблицу Восточной конференции, имея в активе 70 очков в 51 матче.
Команда продолжит чемпионат 30 января матчем против «Виннипега».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Скоро с Баффало игра, клинки тоже на ходу!
в начале сезона так не казалось. ну и как прибавил Рэдиш. Просто красавчик.
И это при том что у Тамары далеко не такой звездный состав как ранее или как у некоторых конкурентов. А ведь были ещё и травмы лидеров! Это говорит о том что без преувеличения Купер выдающийся тренер и один из лучших в современной НХЛ!
Битвы Тампы с Флоридой - нынешнее "классико" хокея с шайбой, как ЧССР-Канада 70-х.
