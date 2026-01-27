«Рейнджерс» обменяли Соуси в «Айлендерс» на выбор в 3-м раунде драфта. Защитник набрал 8 очков в 46 матчах сезона
Карсон Соуси перешел в «Айлендерс» из «Рейнджерс».
«Рейнджерс» обменяли 31-летнего защитника Карсона Соуси в «Айлендерс».
Взамен нью-йоркцы получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026.
Контракт Соуси с зарплатой 3,25 миллиона долларов в год рассчитан до завершения нынешнего сезона.
В этом сезоне канадец набрал 8 (3+5) очков при полезности «плюс 4» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:12.
Именно Соуси в последней игре между этими командами не реализовал буллит . И это был буллит в основное время матча, а не после овертайма.
В Рейнджерс всего два игрока , которые в этом регулярном сезоне имеют положительный показатель полезности и отыграли более 40 игр и Соуси один из них.
Там и Пулок травмирован, две игры уже пропустил.
А так третья пара Соуси - Бир не самый плохой вариант.