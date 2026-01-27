  • Спортс
43

Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»

Серия Максима Шабанова в НХЛ без очков продлилась до 8 матчей.

Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

Серия 25-летнего форварда без набранных очков продлилась до восьми матчей.

У Шабанова в игре с «Флайерс» следующие показатели: 0 очков, «0» за полезность, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 силовых приемов, 0 перехватов, 0 потерь и 0 штрафных минут.

Он провел на льду 14:51 (2:14 – в большинстве). Максим появлялся на льду в первом звене команды вместе с Бо Хорватом и Эмилем Хейнеманом.

В этом сезоне Шабанов набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах чемпионата.

потыкайте его палкой, он там живой?
Ответ Radik_2.0
потыкайте его палкой, он там живой?
Как Кирпич собак.😄
Может хотя бы двойной аксель сделал?
Ответ Vamosalaplaya
Может хотя бы двойной аксель сделал?
Нет он сделал аксель в ноль целых пять десятых оборота
Ну разок бросить то можно для приличия было за 15 минут, из них 2 в большинстве…

Не такой игры мы ожидали от Шабанито в нхл
Как и наши вратари сегодня, сыграл на ноль!!!
15 минут фигурного катания от Шабанова
Не навреди!😄
Стабильность - признак мастерства!
Ответ Лев Гегамов
Стабильность - признак мастерства!
Он достиг нирваны-полностью растворился
Полный ноль...
Перфекционист!
