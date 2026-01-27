Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»
Серия Максима Шабанова в НХЛ без очков продлилась до 8 матчей.
Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).
Серия 25-летнего форварда без набранных очков продлилась до восьми матчей.
У Шабанова в игре с «Флайерс» следующие показатели: 0 очков, «0» за полезность, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 силовых приемов, 0 перехватов, 0 потерь и 0 штрафных минут.
Он провел на льду 14:51 (2:14 – в большинстве). Максим появлялся на льду в первом звене команды вместе с Бо Хорватом и Эмилем Хейнеманом.
В этом сезоне Шабанов набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах чемпионата.
