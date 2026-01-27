У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона

Максим Цыплаков сделал передачу в матче с «Филадельфией».

Нападающий «Айлендерс » Максим Цыплаков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

Жан-Габриель Пажо в третьем периоде использовал передачу россиянина и забил гол, который стал для него вторым в игре.

Цыплаков, в свою очередь, прервал серию без результативных действий, которая составила 20 матчей.

В этой игре он также набрал «плюс 1» за полезность, нанес один бросок и провел на льду 10:04. Цыплаков имеет в активе 2 (1+1) очка в 27 играх текущего чемпионата.