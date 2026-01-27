  • Спортс
  • У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона
6

Максим Цыплаков сделал передачу в матче с «Филадельфией».

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

Жан-Габриель Пажо в третьем периоде использовал передачу россиянина и забил гол, который стал для него вторым в игре.

Цыплаков, в свою очередь, прервал серию без результативных действий, которая составила 20 матчей.

В этой игре он также набрал «плюс 1» за полезность, нанес один бросок и провел на льду 10:04. Цыплаков имеет в активе 2 (1+1) очка в 27 играх текущего чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Кроме Сорокина остальные российские игроки островов больше статисты(за исключением Романова,у него травма).
Ответ ogent
Кроме Сорокина остальные российские игроки островов больше статисты(за исключением Романова,у него травма).
Унылые статисты с перспективами поехать домой или в АХЛ после этого сезона...
Ответ Russ Ivan
Унылые статисты с перспективами поехать домой или в АХЛ после этого сезона...
Ну у Шабанова же были отличные игры , но потом как отрезало......
